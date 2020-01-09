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Bu haber 09 Ocak 2020 18:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi

Sivas’ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.

​Bakan Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi

Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısında konuşan Albayrak, ““Çokça sıkça geliyor. Özellikle tarım alanındaki üreticilerimizden sıkça gelen bir talep. Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat bankasından kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı bizden. Yeniden vadelendirebilecekler artık.” dedi.





Editör: Ahmet Şen  
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Asayiş
​Bakan Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi
​Bakan Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi
Sivas’ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.
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​Bakan Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi
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