Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Ocak 2020 16:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Hesap Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen iki kişi ile iş yeri çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

​Hesap Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Konya’nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. 

 

Hesabı İsteyen Mekan Sahibi ile Tartıştılar

İddiaya göre, gece saatlerinde eğlence mekanına giden Bekir Durna (24) ile Y.K. (33) bir süre alkol aldıktan sonra hesap ödemeden iş yerinden ayrıldı. Çalışanlar ve iş yeri müdürü İsmail D. iş yerinden hesap ödemeden çıkan Bekir Durna (24) ile Y.K'nin peşinden çıkarak hesabı ödemelerini istedi. Çıkan tartışmada Y.K. yanında bulunan tabancayla ilk önce havaya rastgele ateş açtı, ardından iş yeri müdürü İsmail D'yi omzundan vurarak yaraladı. İsmail D. de yaralandıktan sonra aracında bulunan tabancayla Bekir Durna'nın bacaklarına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Bekir Durna, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Durna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



 

"Korkutmak için ateş etmiştim"

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüpheli İsmail D'nin ilk ifadesinde, "İş yerine gelen iki kişi hesap ödemeden dışarıya çıktılar. Hesap ücretini istediğim zaman bize ateş ettiler. Ben öldürmek için ateş etmedim, korkutmak içindi" şeklinde söylediği öğrenildi.






Editör: Ahmet Şen 

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Hesap Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Hesap Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen iki kişi ile iş yeri çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
​Son Dakika! Şanlıurfa Sınırında Bombalı Araç Saldırısı! 4 Askerimiz Şehit Düştü
​Son Dakika! Şanlıurfa Sınırında Bombalı Araç Saldırısı! 4 Askerimiz Şehit Düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Öğretmen Tacizi! 6 Farklı Çocuk: Öğretmenimiz Özel Bölgemize Dokundu
Öğretmen Tacizi! 6 Farklı Çocuk: Öğretmenimiz Özel Bölgemize Dokundu
6 ilkokul öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Kuyumcuda Altınları Çalmak İsteyen Kadınlar Sert Kayaya Çarptı
​Kuyumcuda Altınları Çalmak İsteyen Kadınlar Sert Kayaya Çarptı
Bir kuyumcuya giren şüpheli 2 kadın, el çabukluğu ile bilezikleri çalma girişimi kuyumcuya takıldı. Olayı fark eden kuyumcu önce altınları kurtardı sonra şüphelileri kovaladı. Tırnakçılık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
​15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı. Bıçaklama Sebebi Olaydan Daha Vahim
​15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı. Bıçaklama Sebebi Olaydan Daha Vahim
15 yaşındaki bir kız çocuğu, babasını bıçakladı. Bıçaklama sebebi olaydan daha vahim.
İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü
İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü
​Dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu, hastane önünde akrabalarını yaralayan kişiye benzeten şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
20 MİT Personeli Gözaltına Alındı
20 MİT Personeli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
​Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen avukat: Bana kumpas kurdular
​Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen avukat: Bana kumpas kurdular
Tefecilik, silahla yaralama ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan avukat Hakan K., duruşmada kendisi hakkında iki dilekçe hazırlandığını söyleyerek, "Ben para vermeyince örgüt lideri olduğuma ilişkin dilekçe mahkemeye sunuldu. Benden para sızdırmak için kumpas kuruldu" diye konuştu.
​Sevgilim bana büyü yaptı dedi, kendini bıçakladı
​Sevgilim bana büyü yaptı dedi, kendini bıçakladı
Sevgilisinin kendisine büyü yaptığını iddia eden kadın kendisine bıçakla zarar verip acil servisi birbirine kattı. Polislerin ikna ettiği kadın tedavi altına alındı.
​Mehmet Akif İnan Mezarı Başında Anıldı
​Mehmet Akif İnan Mezarı Başında Anıldı
Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 20’nci yılında Şanlıurfa’daki mezarı başında anıldı.
Biri İpte Asılı Halde Bulundu! Kadın Doktor ve Alman Sevgilisinin Korkunç Ölümü
Biri İpte Asılı Halde Bulundu! Kadın Doktor ve Alman Sevgilisinin Korkunç Ölümü
2 kişinin bir evde ölü bulunduğu olayın doktordan haber alamayan iş arkadaşlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ortaya çıktığı bildirildi. Kapı açılmayınca çilingirle girilen evde ekipler, doktor ve birliktelik yaşadığı iddia edilen Alman bir erkeğin cesedine ulaştı.
​Genç Üniversite Öğrencisi İntihar Etti! 1 Lira ile Karnımı Nasıl Doyururum
​Genç Üniversite Öğrencisi İntihar Etti! 1 Lira ile Karnımı Nasıl Doyururum
Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yaparak intihar etti
​Şanlıurfa’da Jandarmasından kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
​Şanlıurfa’da Jandarmasından kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
​Küçük Kızın Tehlikeli Oyunu Korkuttu
​Küçük Kızın Tehlikeli Oyunu Korkuttu
​Hesap Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Hesap Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği İle Görüştük! Vatandaş ile Hekimler Karşı Karşıya Bırakılıyor
​Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği İle Görüştük! Vatandaş ile Hekimler Karşı Karşıya Bırakılıyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿