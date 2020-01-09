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Bu haber 09 Ocak 2020 14:15:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yaşandı! Onlar Uyurken Evlerini Kanalizasyon Suyu Bastı

Şanlıurfa'da tıkanan logar nedeniyle bir evi kanalizasyon suyu bastı.

​Şanlıurfa’da Yaşandı! Onlar Uyurken Evlerini Kanalizasyon Suyu Bastı

Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi.

 

Uykuda Su Baskınına Yakalandılar

Ömer Çiftiler'e ait bodrum katındaki evi, logarın tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyu bastı. Uykuda su baskınına yakalanan ev sakinleri tüm uğraşlara rağmen giderlerden gelen ve içeri akan suyu engelleyemedi. Kısa süre içerisinde ev tüm eşyalarla su altında kaldı. O anları ev sahibi cep telefonu kamarasıyla kaydetti


Evi kanalizasyon suyu altında kalan Ömer Çiftçi, duruma tepki gösterdi. Çiftçi, "Oturma odamız, yatak odası, mutfak hepsi su altında kaldı, yerde bulunan çocukların yataklarını dahi kurtaramadık, ne yapacağımızı bilemiyorum" dedi.




Editör: Ahmet Şen 
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