​Şanlıurfa’da Yaşandı! Onlar Uyurken Evlerini Kanalizasyon Suyu Bastı

Uykuda Su Baskınına Yakalandılar

Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi.Ömer Çiftiler'e ait bodrum katındaki evi, logarın tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyu bastı. Uykuda su baskınına yakalanan ev sakinleri tüm uğraşlara rağmen giderlerden gelen ve içeri akan suyu engelleyemedi. Kısa süre içerisinde ev tüm eşyalarla su altında kaldı. O anları ev sahibi cep telefonu kamarasıyla kaydettiEvi kanalizasyon suyu altında kalan Ömer Çiftçi, duruma tepki gösterdi. Çiftçi, "Oturma odamız, yatak odası, mutfak hepsi su altında kaldı, yerde bulunan çocukların yataklarını dahi kurtaramadık, ne yapacağımızı bilemiyorum" dedi.Editör: Ahmet Şen