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Bu haber 09 Ocak 2020 15:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği İle Görüştük! Vatandaş ile Hekimler Karşı Karşıya Bırakılıyor

Urfa.com olarak Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Federasyonu ile bir ropörtaj gerçekleştirdik. Dernek Başkanları: "Vatandaş ile hekimler karşı karşıya bırakılıyor" diyerek gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

​Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği İle Görüştük! Vatandaş ile Hekimler Karşı Karşıya Bırakılıyor

Şanlıurfa Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yufus Eryazğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Nalan İklim Kendirci ve Dr. Ahmet Öztürk, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Harun Mesut Atmacaoğlu  ile sağlık konulu bir ropörtaj gerçekleştirdik.
 
 
Gerçekleşen Ropörtajda mikronlarımızı öncelikle Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Harun Mesut Atmacaoğlu’na uzattık. Atmacaoğlu ile gerçekleştirdiğimiz sohbette şu soruların cevaplarını aldık;
 
 

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Kurma Fikri Nereden Doğdu?

-Aile Hekimleri Derneği kurma fikri sivil toplum kuruluşlarına duyulan ihtiyaçtan doğdu. Bu ihtiyaç aile hekimleri arasında da hasıl oldu. Çünkü aile hekimliği sonradan oluşan bir kurum olduğu için Türkiye’de de hekimlerimiz ve vatandaşlarımız içinde de çok bilinmiyordu. Aile Hekimliği, yurtdışında köklü bir sitem olmasına karşın Türkiye’de 2010 yılında başlayan bir uygulama oldu.
 

 
 
-Hem vatandaşlara, Aile Hekimliğini tanıtmak, hem de aile hekimliğinin işlerinin neler olduğunu göstermek ve aynı zamanda hekimlerimize gerekli destek ve bilgiyi ulaştırma amacıyla kuruldu.
 
 


 

Şanlıurfa’da Kaç Tane Aile Hekimi Var

-Şanlıurfa’da yaklaşık 550 Aile Hekimliği biri var. Yaklaşık 520 tane de aile hekimi var.
 
 
 


 

Vatandaşlar Hangi Durumlarda Aile Hekimliğine Başvurmalı?

-Aile Hekimliğinin sistemi aslında koruyucu hekimliktir. Aile Hekimliğinin amacı anne kişinin anne karnındayken başlayan gebelik takibiyle beraber toplu kanı taramaları, aşıları ve büyüme çağına kadar gerekli taramaları yapmak ve sağlıklı bireyler, saplıklı nesiller yetiştirmektir.
 
 
 
 


 

“Aile Hekimliğinin Önceliği Hastalığın Önüne Geçmektir”

-Vatandaşların tedavi süreçlerinin ilk adımı aile hekimlinde başlıyor. Hastalar, hastaneye gitmesi için öncelikle aile hekimlerine uğraması gerekiyor. Burada hastanın dosyası oluşturarak gerekli bölüme sevki yapılıyor. Sevk edilen bölümdeki tedavi sürecinde veya sonucunda aile hekimliğine tekrardan bilgilendirme dosyası sunuluyor. Tekrardan aile hekimliğine gönderilen dosyada; bu hastaya şu şekilde tanı konuldu, şu şekilde tedavisi yapıldı ve bundan sonra şu şekilde tedavisine devam edilecektir, gibi ibareler yer alır. Ama bizdeki sistemde sevk zinciri yok. Hastalar Aile hekimliğinden önce hastaneye veya direk fakülteye gidiyor. Aile Hekimliğinin önceliği hastalıları tedavi etmek yerine hastalığın önüne geçmektir.
 
 
 
 
 
 
Şanlıurfa Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2.  Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ile de sağlık sektöründeki şiddet, vatandaşların hangi durumlarda aile hekimine başvurması gerektiği ve doktorların darp edilmesine karşı yasal işlemlerle beraber sağlık konusunda daha birçok konuyu konuştuk.
 
 
 
 
Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 2.  Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a sorduk;
 
 

Mesleki Manada Karşılaştığınız sorunlar Nelerdir? Ne Yapılması Gerekir? Tavsiyeleriniz Nelerdir?

-Hekimlik kursal bir meslektir. Çünkü birebir vatandaşa dokunuyor, onun hayatı ile ilgili kararlar veriyorsunuz. Bunu yaparken de insanlarla sürekli iletişim halinde oluyorsunuz. Son 10 yılda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük problemi:  Sağlıkta Şiddet! Şiddetin her türlüsüne karşıyız; Kadına, hayvana, insana… Sağlıkta şiddetin geldiği nokta; sağlık hizmeti sunumunda hekim ve sağlık çalışanının vatandaşla karşı karşıya bırakılması ve bu konuda kanuni düzenlemelerin yapılmamış olması.
 
 
 
 
 
 
 

Beyaz Kodun Açılımı Nedir?

-Beyaz kod’da sadece evrak tutulması var, polis çağırmak yok. Sizin ayrıca polise başvurmanız gerekiyor ve bu süreçler etkin değil, hızlı değil, iyi izlenebilir değil. Bununla ilgili büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu söylemeden de geçemeyeceğim! Konu ile alakalı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Avukatıyla görüştüğümüzde avukat bize: “Şiddet ile ilgili 3-4 tane dosya olunca ve bu dosyayaların buraya gelmesinde sebep olan hekim arkadaş hakkında şöyle düşünüyorum ‘acaba bu hekim arkadaşta bir sorun mu var?’ ondan sonra gelecek uyarıları ona göre değerlendiriyorum.” Avukat beyin bu sözleri bizim çok gücümüze gitti. Adaleti temsil eden bir insanın bunu sayıya bağlaması sayı noktasında olayı değerlendirmesi mantığa uygun değil.
 
 
 
 
 

Vatandaş Hastaneye Gelirken Tedavi Yöntemini Kafasında Kuruyor

-Bizim sağlıkta şiddetle ilgili çok araştırmalarımız var. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikalarında sunduğumuz sunumlar var. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderdiğimiz raporlar var. Bu raporların temelinde esas olan 4-5 tane nokta var. Bunlardan Birincisi;
 
“Sağlık sunumunu alan vatandaş sağlık sunumundan ne beklemeli ve sonucunda ne alması gerektiğini bilmiyor! Hastaneye gelen vatandaşlar kendi sağlık hizmetini kendisi kafasında kuruyor. Mesela hastaneye gelemeden önce, ‘Hastaneye gittiğimde bana serum yapacaklar’ şeklinde düşünüyor. Vatandaşın kendi kafasında kurduğu bu sağlık hizmeti biz hekimler ve sağlık çalışanları için en sıkıntılı durumdur. Bizler devleti temsil ediyoruz ve mesleğimiz hakkında belirli bir eğitimden geçmişiz. Bilimsel çerçevenin dışına çıkmamamız gerekirken, devletin bize verdiği yetkinin de dışına çıkmamamız lazım.
 
 
Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin şikayet edilmesi gereken nokta ve kurumlar var. Sağlık çalışanlarının da şikayet edilmesi için devlet, vatandaşlara bir hizmet sunmuş.
 
 
 

"Devletin Sağlıkta Şiddete Karşı Kaideler Koyması Lazım"

Sunduğumuz raporların ikinci temelinde ise, şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığı kanaatimiz var.
 
Üçüncü olarak; Devletin ve ilgili bakanlığın sağlıkta şiddete karşı belirli kaideler koyması gerekiyor. Örneğin, başkasının adına reçete yazılması kanunen suçtur. Doktor ve aile hekimi buna karşı çıktığı zaman vatandaş bunun hak olduğunu görüyor ve şiddete uğruyor. Yani bir yandan hukuksuz iş yapmak istemiyorsunuz öbür yandan devlet için şiddete maruz kalıyorsunuz.
 
 
 
Bizim yapmamız gereken tek şey: Eğitim. Vatandaşların sağlık hizmetleri sunumu hakkında eğitimli  olması gerekiyor. Vatandaşların aile hekiminden istekleri neler olabilir? Hangi durumlarda aile hekimine gitmeleri gerekiyor? Aile hekiminin hizmet sınırı nedir? bunların bilinmesi gerekiyor ve bu da eğitimden geçiyor.
 
 
 
 
 
 
 

Şanlıurfa’da Aile Hekimlerinin Karşılaştığı Mesleki Problemler Nelerdir?

Şanlıurfa, Türkiye’De Aile Hekimlerinin en zor olduğu 2. şehirdir, 1.’si İstanbul. Neden ikinci sıradayız? Şanlıurfa’nın bebek ve gebe sayısı Türkiye ortalamasının çok çok üstünde ve bunları takip etme noktasında bizlere çok iş düşüyor. Türkiye’de gebe, bebek ve çocuk kaybını son 5 yılda azalatmış ve buna endeksli bir şekilde çalışmış başka bir aile hekimliği modeli daha yok. Urfa bunun en iyi örneklerinden biri. Bizim buradai en büyük sorunumuz kişilerin sorumluluk almaması. Örneğin gebeyi takip ediyorsunuz, gebe 5 kere telefon 3 kere ev değiştiriyor. Bizler o gebeyi çocukları sağlıklı doğsun ve kendisi gebelikte sorun yaşamasın diye  takip ediyoruz. Örneğin Şanlıurfa’dan Adana’ya taşınan bir gebemi aradım ve 3 saat boyunca kan testi vermesi gerektiğini söyledim. Normalde bu kadar uğraşmak hekimin sorumluluğumda değil. hekim gebeyi arar ne yapması gerektiğini söyler. Gebe hekimin istediği tetkikleri yapmak istemezse tutanağını tutar. Ama vicdanen rahat olmak da gerek.
 
-Aşı konusuna değinecek olursak; Bir öğrencinin aşıları tam değilse okula alınmıyor. Çünkü o çocuğu aşıları yapılmadı diye geçirdiği bir hastalık etrafından 30 tane öğrenciye de bulaşabilme durumuna sahip. Bizler özellikle Şanlıurfa’da birçok aşı kampanyası düzenledi. Tek tek evlere gidip kapıları çalıp aile bireylerine aşılar yaptırdık. İnsanların gelmesini beklersek kötü sonuçlar doğurabilir. Bu zamanda Şanlıurfa ve çevresinde kızamık, suçiçeği ve çocuk felcinden çocuklarımızı kaybetmiyorsak bunda bakanlığın ve sağlık çalışanlarının payı büyük.



Editör: Ahmet Şen
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