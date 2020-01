​Trump’tan İran’a Yaptırım Duyurusu: Siz Durana Kadar Devam Edeceğiz

"İran dünyada terörizmin en büyük sponsoru oldu"

"Süleymani, en kötü savaş suçlarından sorumluydu"

"Süleymani'yi ortadan kaldırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj vermiş olduk"

İran'a ekonomik yaptırım vurgusu

"ABD'ye teşekkür etmeleri gerekirken Amerika'ya ölüm sloganları attılar"

"İran'la yeni bir anlaşma yapılmalı, dünyayı daha barışçıl hale getirmeliyiz"

"İran nefreti körüklediği sürece Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlanamaz"

NATO'yu göreve çağırdı

"Füzelerimiz büyük, keskin, güçlü, hızlı ve ölümcüldür"

"GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı. İran'ın saldırısında hiçbir ABD'li askerin hayatını kaybetmediğini belirten Trump, İran'a yönelik yaptırımlar olacağını açıkladı. Trump, "İran davranışlarını düzeltene kadar yaptırımlar sürecek" diye konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırı sonrası ilk kez kameraların karşına geçti. ABD Başkanı Trump gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, İran'ın düzenlediği saldırı sonucu hiçbir askerin zarar görmediğini ifade etti. Trump, "Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecek. Amerikan halkı son derece müteşekkir ve mutlu olmalı. Dün gece İran rejiminin gerçekleştirdiği saldırıda hiçbir zayiat gerçekleşmemiştir. Tüm askerlerimiz güvendedir. Askeri üslerimizde sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Büyük Amerikan güçlerimiz her şeye hazırlıklıdır" dedi. Herhangi bir Irak veya Amerikan vatandaşının zarar görmediğini dile getiren Trump, "Alınmış önlemler ve güçlerin bölgeden uzaklaştırılması sonucu ve son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat yaşanmamıştır. Amerikan askerlerinin cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Trump, "1979 yılına kadar gidecek olursak ülkeler İran'ın istikrarsızlaştırıcı ve yıkıcı davranışlarına hep göz yumdu. Bu günler sona ermiştir. İran dünyada terörizmin en büyük sponsoru olmuş, nükleer silahlarla medeni dünyayı tehdit etmiştir. Biz buna asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüne değinerek, "Geçen hafta kararlı bir şekilde adım atarak acımasız bir teröristin Amerikan hayatlarını tehdit etmesini engelledik. Benim emrimle ABD Ordusu dünyanın 1 numaralı teröristi Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırmıştır. Kudüs güçlerinin komutanı olarak Süleymani, kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu. Hizbullah gibi teröristlerin eğitilmesinden, sivillere yönelik terör saldırılarından sorumluydu. Kanlı sivil iç savaşlara yakıt sağladı. Binlerce Amerikan askerinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Yol kenarına yerleştirilen bombalarla yaralanmalara ve ölümlere yol açtı" ifadelerini kullandı.Trump, Irak'ta bulunan ABD unsurlarına yönelik saldırılardan Kasım Süleymani'yi sorumlu tutarak, "Irak'taki Amerikan personeline geçtiğimiz günlerde 4 askerimizin yaralandığı ve 1 Amerikalının öldüğü saldırıyı organize etti. Bunun yanı sıra Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine olan saldırıyı organize etti ve önümüzdeki günlerde Amerikan hedeflerine yeni saldırılar planlıyordu. Ancak onu durdurduk. Onun elleri hem Amerikalı hem İranlıların kanlarıyla kaplıydı. Çok öncesinden öldürülmesi gerekiyordu. Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj vermiş olduk" dedi.ABD Başkanı Trump, İran'a yeni ekonomik yaptırımlar getirileceğini belirterek, "Eğer canınıza değer veriyorsanız insanlarımızı tehdit etmeyin. İran'ın saldırganlığına karşı seçeneklerimizi değerlendirirken ABD İran'a son derece cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar getirecektir. Bu güçlü yaptırımlar İran davranışlarını değiştirene kadar yürürlükte kalacaktır" diye konuştu.Trump birkaç ay önce İran'ın uluslararası sularda gemileri durdurup Suudi Arabistan'a saldırdığını söyleyerek, "İran'ın saldırganlığı, akılsızca imzalanan 2013'teki İran'la nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra giderek artmıştır. 150 milyar dolar aldıklarını unutmamalıyız, 1.8 milyar dolar nakit aldılar. ABD'ye teşekkür etmeleri gerekirken Amerika'ya ölüm sloganları attılar. Anlaşmanın imzalandığı gün bile Amerika'ya ölüm sloganları attılar ve bunun sonrasında bu anlaşmadan alınan parayla bir terör saldırılarını başlattılar. Yemen'de Suriye'de, Lübnan'da, Afganistan'da, Irak'ta cehennemi yaşattılar" dedi.Donald Trump, İran ile yeni bir anlaşma yapılmasını gerektiğini belirterek, "Dün akşam bize atılan füzeler ve bunların paraları bizim müttefiklerimiz ve Amerikan yönetimi tarafından ödenmişti. Hatalı olan bu anlaşma zaten sona eriyordu ve nükleer silah konusunda İran'ın önünü açıyordu. İran nükleer sevdasından vazgeçmeli ve teröre olan desteğini sona erdirmelidir. Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, ve Çin bu gerçeğin artık farkına varmalı. Artık İran anlaşmasının geçmişte kalan kalıntılarından uzaklaşmalı ve hep beraber çalışarak İran'la yeni bir anlaşma ortaya koyarak dünyayı bu şekilde daha barışçıl ve daha güvenli bir yer haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.İran'ın refaha ulaşabilmesi ve büyük potansiyelini gerçekleştirebilmesi için uygun bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Trump, "İran büyük bir ülke olabilir. İran şiddeti körüklemekte ve nefreti körüklediği sürece Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlanamaz. ABD, İran rejimine net bir cevap vermelidir. Uluslararası topluluk da bu mesajı vermelidir. Sizin bu vahşet ve terör yollarınıza artık kimsenin tahammülü kalmamıştır. Buna devam etmeniz mümkün değildir" dedi.ABD Başkanı Trump yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO'ya da seslenerek, "Bugün NATO'dan çok daha fazla adım atmasını ve Orta Doğu'daki sürece daha fazla katkıda bulunmasını isteyeceğim. Liderliğimde Amerikan ekonomisi her zamankinden daha da güçlü ve enerji bağımsızlığını sağlamış durumda. Bu tarihi başarılar bizim stratejik önceliğimizdir ve hiç kimse bu başarılara ulaşacağımızı düşünmüyordu. Orta Doğu'daki seçenekler ortaya çıkmaya başladı ve unutmayın ki dünyada 1 numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi haline geldik. Bağımsızız ve Orta Doğu petrolüne ihtiyacımız yoktur" ifadelerini kullandı.Amerikan Ordusuna kendi yönetiminde 2.5 trilyon dolar harcandığını belirten Trump, "Amerikan Silahlı Kuvvetleri hiç olmadığı kadar güçlüdür. Füzelerimiz büyük, keskin, güçlü, hızlı ve ölümcüldür. İnşa halindeki üretim aşamasında birçok hipersonik füzemiz mevcuttur. Bu muazzam askeri ekipmanlara sahibiz ancak biz bunları kullanmak istemiyoruz. Amerikanın gücü hem askeri hem de ekonomiktir. Bu şekilde en iyi caydırıcılığa sahiptir" dedi.Trump, DEAŞ'in lideri Bağdadi'nin öldürülmesini de hatırlatarak, "Hristiyanların, Müslümanların ve yoluna çıkan herkesin, toplu olarak infaz edilen insanların, hepsinin katili olan Bağdadi bir cani ve canavardı. DEAŞ'ı yeniden yapılandırmaya çalışıyordu ancak başarısız oldu. On binlerce DEAŞ'lı öldürüldü ya da esir alındı. DEAŞ da İran'ın doğal bir düşmanıdır ve DEAŞ'ın yok edilmesi İran'ın da çıkarınadır. Bu konuda ve farklı ortak öncelikler konusunda birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. "Son olarak İran halkına ve liderlerine seslenmek istiyorum" diyen Trump, "Sizin de hak ettiğiniz büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Refah ve uyum içerisinde dünya ülkeleriyle uyumla bir gelecek istiyoruz. Biz barışı isteyen herkese barış için çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Trump sözlerine şöyle devam etti:ABD, İran'a güçlü yaptırımlar getirecektir. Bu güçlü yaptırımlar, İran davranışını düzeltene kadar devam edecektir. İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı.Füzelerimiz güçlü ve ölümcüldür. Biz bunları kullanmak istemiyoruz. Amerika'nın gücü hem askeri, hem ekonomiktir. Bu şekilde en iyi caydırıcılığa sahiptir.ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füzeli saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, "İran rejiminin gerçekleştirdiği saldırıda hiçbir zayiat gerçekleşmemiştir. Tüm askerlerimiz güvendedir" dedi.Editör: Ahmet Şen