​Harran Üniversitesi Kendi Elektriğini Üretiyor

Rektör Çelik: Fazla Enerjimiz Ziyan Oluyor

Yasal İzinler Bir An Önce Verilmeli

Üniversite, Önceden Milyonlarca Lira Fatura Ödüyordu

Harran Üniversitesi enerji giderlerini azaltıp cari giderlerini düşürmek amacıyla 2018 yılından bu yana Harran Tıp Hastanesinin enerjisini, güneş enerjisinden elde etmeye başladı. Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabir çelik, elde edilen enerjinin artan kısmını Harran üniversitesi bünyesinde kullanmak için yasal süreçlerle uğraştığını ve bu süreç içerisinde artan enerjinin ziyan olduğunu vurguladı.Rektör Çelik yaptığı açıklamada, “Yazın hastanemizin enerji ihtiyacının tamamını karşılıyoruz. Güneşin etkisinin en az görüldüğü kış aylarında ise elektrik enerjisinin artan kısmının Üniversite bünyesinde kullanılması için bir süredir yasal izinlerini almaya çalışıyoruz. Şu anda fazla enerji maalesef ziyan oluyor” ifadelerine yer verdi.Harran üniversitesi geciken yasal prosedürler ile uğraşırken olan yine Urfa’nın enerjisine oluyor. Örnek bir proje hazırlayıp faaliyete koyan Harran Üniversitesi’nin artan enerjiyi kullanabilmesi için yasal izinleri beklemesi ve bu bekleme sürecinde enerjinin ziyan olması trajik bir durumdur. Artan enerjinin ziyan olmaması için yasal izinlerin ivedi bir şekilde verilmesi gerekmektedir.Öte yandan, Rektör Mehmet Sabri Çelik'in bu konudaki kararlılığını üniversitenin elektrik problemli çözecek gibi görünüyor. Çözmekle kalmıyor her yıl milyonlarca lira fatura ödeyen Üniversitenin tasarrufa geçmesini de sağlıyor. Rektör Çelik’in başlattığı ve faaliyete soktuğu bu projenin başka üniversitelerde ve özellikle Şanlıurfa’nın diğer kurumlarında da kullanılması enerji giderlerini ciddi oranda düşürecek gibi görünüyor.Editör: Ahmet Şen