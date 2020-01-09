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Bu haber 09 Ocak 2020 08:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü Kaymakamlığı’ndan Kırsal Mahallelerdeki Öğrencilere Jest

Karaköprü Kaymakamlığı kırsal mahallelerde yaşayıp daha önce sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürdü.

​Karaköprü Kaymakamlığı’ndan Kırsal Mahallelerdeki Öğrencilere Jest

Karaköprü Kaymakamlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerde sinamaya gitmemiş olan öğrenciler önce sinemaya götürdü, ardından yemek yedirdi. Kaymakamlık proje sonrası yaptığı açıklamada;


“Kaymakamlığımızca yürütülen “Sosyal Sorumluluk” Projesi kapsamında; kırsal mahallemizde sinemaya gitmemiş öğrencilerin sevincini paylaştık. “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filminden sonra çocuklarımız yemeklerini yiyip eğlenceli vakit geçirdiler.” ifadelerine yer verdi.


Editör: Ahmet Şen
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​Karaköprü Kaymakamlığı’ndan Kırsal Mahallelerdeki Öğrencilere Jest
​Karaköprü Kaymakamlığı’ndan Kırsal Mahallelerdeki Öğrencilere Jest
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