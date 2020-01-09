​Karaköprü Kaymakamlığı’ndan Kırsal Mahallelerdeki Öğrencilere Jest

Karaköprü Kaymakamlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerde sinamaya gitmemiş olan öğrenciler önce sinemaya götürdü, ardından yemek yedirdi. Kaymakamlık proje sonrası yaptığı açıklamada;
“Kaymakamlığımızca yürütülen “Sosyal Sorumluluk” Projesi kapsamında; kırsal mahallemizde sinemaya gitmemiş öğrencilerin sevincini paylaştık. “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filminden sonra çocuklarımız yemeklerini yiyip eğlenceli vakit geçirdiler.” ifadelerine yer verdi.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap