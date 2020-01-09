​Başkan Özyavuz: Kırsalda Çamurlu Yer Kalmayacak

Harran Belediyesi kırsalın yıllardır süregelen eksikliklerini gidermek adına kırsalda mahalle içi kilitli parke taşı çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde hummalı çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürmeye devam ediyor. Yol açma, stabilize, parke ve bakım onarım çalışmalarını yürüten Belediye ekipleri yaptığı çalışmalarla da vatandaşların takdirini topluyor.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak, İmambakır Mahallesinde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını bitirdi.Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe merkezi ve mahallelerimizde var gücümüz ile çalışmalarımız devam ediyor.Planladığımız, program çerçevesinde projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İmam Bakır mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışmasını bitirdik. Allah’ın izniyle çamurlu bir mahallemiz kalmayacaktır. İmambakır mahalle sakinlerimize Hayırlı Olsun. Dedi.Editör: Ahmet Şen