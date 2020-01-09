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Bu haber 09 Ocak 2020 11:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan’ın Danışmanı Mehdi Gelecek Dedi İstifa Etti

İslâm Birliği'nin Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” sözleriyle gündem olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi görevinden istifa etti.

​Erdoğan’ın Danışmanı Mehdi Gelecek Dedi İstifa Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyesi Adnan Tanrıverdi istifa ettiğini duyurdu. 

ODA TV'den Müyesser Yıldız'ın yazısına göre, Uluslararası Savunma Danışmanlığı'nın da (SADAT) kurucularından Tanrıverdi'nin yine kurucusu olduğu ASSAM'ın (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) WhatsApp grubunda paylaştığı açıklama şöyle:


"Değerli Arkadaşlarım, Hayırlı günler dilerim. Allah yardımcınız olsun. İlerleyen yaşım ve her gün artarak devam eden tezvirat kampanyasını gerekçe göstererek, bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ile Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerimden affımı talep ettim. İstişaremiz sonunda Cumhurbaşkanımız talebimi kabul ettiler. Omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış oldu. Hayatın normal akışını yaşıyoruz. Göreve devamımı isteyen arkadaşlarım oldu. Şimdiye kadar olduğu gibi, son emeklilik talebimde de yapmam gerekeni yaptığıma inanıyorum. Hakkınızı helal ediniz. Görüşmek dileğiyle sağlık ve afiyetler dilerim."




Tanrıverdi, 3. Uluslararası Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSM) İslâm Birliği'nin Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” sözleriyle tartışma yarmıştı.



Editör Ahmet Şen 
 
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​Erdoğan’ın Danışmanı Mehdi Gelecek Dedi İstifa Etti
​Erdoğan’ın Danışmanı Mehdi Gelecek Dedi İstifa Etti
İslâm Birliği'nin Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” sözleriyle gündem olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi görevinden istifa etti.
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