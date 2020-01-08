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Bu haber 08 Ocak 2020 19:30:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Sahte Sağlık Raporu Düzenlediler! Devlet 480 Bin Lira Zararda

Şanlıurfa merkezli 4 ilde sahte engelli raporu düzenleyerek devleti 480 bin lira zarara uğratan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.

​Şanlıurfa’da Sahte Sağlık Raporu Düzenlediler! Devlet 480 Bin Lira Zararda

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda sahte sağlık raporu düzenlemek suretiyle ÖTV indiriminden faydalanıp araç satın alan ve evde bakım ücretinden yararlanarak devleti 480 bin lira zarara sokan 11 şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezden 8, Şırnak’tan 3, Mardin ve Kilis’ten ise birer kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 




Editör:Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Sahte Sağlık Raporu Düzenlediler! Devlet 480 Bin Lira Zararda
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