​Şanlıurfa’da 31 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ve Esrar Ele Geçirildi

Satışa Hazır Esrar Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik ilçesindeki bir tankerin içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, tankerin içerisinde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan aynı gün içerisinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 10 kilo 650 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Akçakale kırsalında bulunan bir evde satışa hazır halde esrar maddesi olduğu bilgisine ulaştı. Operasyonda toz haline getirilmiş satışa hazır 10 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddesini piyasaya sürmeye çalışan şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Editör: Ahmet Şen