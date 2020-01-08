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Bu haber 08 Ocak 2020 18:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

HALİLİYE, EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Gençlik Merkezleri lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışma adresi oldu.

HALİLİYE, EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Yürüttüğü faaliyetlerle temel belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara en iyi şekilde hizmet veren Haliliye Belediyesi, bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezleri ile eğitime destek olmaya devam ediyor. 
 
 
Merkezlerde bulunan kütüphanelerde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere rahat bir ortam sunulurken, öğrenciler ayrıca diledikleri kitapları alıp okuma fırsatı bulabiliyor. Öğrencilerin tamamen ücretsiz yararlandığı eğitim merkezlerinde temizlik ve güvenlik konuları da ön planda tutuluyor.
Öğrenciler Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.
Kütüphaneler, 08.00 - 20.00 saatleri arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriyor.



Editör: Ahmet Şen
 
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HALİLİYE, EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
HALİLİYE, EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Gençlik Merkezleri lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışma adresi oldu.
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HALİLİYE, EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
HALİLİYE, EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
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