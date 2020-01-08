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Bu haber 08 Ocak 2020 08:48:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika İran’da Basını Duyurdu: 80 ABD’li Öldürüldü

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Her şey yolunda! Can kaybı ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yarın sabah açıklama yapacağım" dediği açıklamadan sonra, İran televizyonu saldırıda 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu.

​Son Dakika İran’da Basını Duyurdu: 80 ABD’li Öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Irak'taki ABD üslerine İran tarafından balistik füzelerle saldırı düzenlendi. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada "İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır" denildi. İran televizyonu son olarak saldırıda 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu. 




 

Trump Açıklama Yaptı: Her şey  Yolunda!

Saldırılar sonrası Beyaz Saray'da hareketlilik gözlenirken, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililer 'ulusal güvenlik toplantısı' gerçekleştirdi. Trump, daha sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında ''Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füze ateşlendi. Zayiat ve hasar değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyadaki açık ara en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım.'' dedi. 








 

ABD Üsleri Balistik Füze İle Vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü karadan karaya balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici karşılık verileceği" uyarısında bulunuldu. İran devlet televizyonu, saldırıya ilişkin "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı. Saldırıların başlamasının ardından Süleymani'nin defin işlemine de başlanırken, İran devlet televizyonu defin görüntülerini "İntikam saldırısından sonra" başlığıyla verdi. Saldırıda 80 ABD askerinin öldürüldüğü açıklandı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.



 

İran askeri kaynakları: En az 30 Amerikan askeri yaralı

İran askeri kaynakları, İran devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada en az 30 Amerikan askerinin yaralandığını iddia etti. Süleymani'nin halefi olan İsmail Kaani ise, "Şimdi bölgedeki Amerikalıların kemikleri ezildi ve daha yüksek sesle ağlıyorlar" dedi.



Editör: Ahmet Şen 
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