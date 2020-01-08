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Bu haber 08 Ocak 2020 17:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

Öğretmen Tacizi! 6 Farklı Çocuk: Öğretmenimiz Özel Bölgemize Dokundu

6 ilkokul öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretmen Tacizi! 6 Farklı Çocuk: Öğretmenimiz Özel Bölgemize Dokundu

Olay, Uşak’ın Dikilitaş Mahallesi’ndeki Miralay Halit Akmansu İlkokulunda meydana geldi. 

 

Çocukların Özel Bölgelerine Dokundu

İddialara göre, ilkokulda görevli rehber öğretmen, çocuklara özel bölgelerine dokundurmamaları konularında eğitim verdi. Eğitimden sonra 6 kız öğrenci rehber öğretmenlerine giderek, sınıf öğretmenleri H.A.’nın (45) kendilerinin özel bölgelerine dokunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine rehber öğretmen olayı okul idaresine ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine polisteki harekete geçerek soruşturma başlattı. 6 kız öğrencinin psikolog eşliğinde ifadesi alınırken, sınıf öğretmeni H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 

İdari Soruşturma Devam Ediyor

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise okulda gerekli incelemelerin başlatıldığı, çocukların zarar görmemesi için hassas davranıldığı ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Öte yandan H.A.'nın başka bir okula görevlendirildiği ve izne çıktığı öğrenildi. 





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
Öğretmen Tacizi! 6 Farklı Çocuk: Öğretmenimiz Özel Bölgemize Dokundu
Öğretmen Tacizi! 6 Farklı Çocuk: Öğretmenimiz Özel Bölgemize Dokundu
6 ilkokul öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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