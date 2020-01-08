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Bu haber 08 Ocak 2020 14:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

Genç Kız ​Tecavüz İftirası Pahalıya Patladı

Tatil yaptığı esnada 12 kendisine tecavüz ettiğini öne süren genç kız, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Genç Kız ​Tecavüz İftirası Pahalıya Patladı

Kıbrıs'ta İsrailli bir grup gencin tecavüzüne uğradığına ilişkin yalan beyandan yargılanan İngiliz kadın turist, 3 yıl ertelemeli 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Rum basınında yer alan habere göre, geçen hafta Kıbrıs Rum yönetimi mahkemesince tecavüz hakkında yalan beyanda bulunmak ve toplumu yanıltmaktan suçlu bulunan İngiliz turistin cezası bugün Mağusa Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada açıklandı. İngiliz kadına 3 yıl ertelemeli 4 ay hapis ve 148 avro dava masrafı ödeme cezası verildi. Karara göre İngiliz turist ülkesine geri dönebilecek.

 

Şikayeti Baskı Altında Geri Almış

19 yaşındaki İngiliz turist, temmuzda geldiği Kıbırs'ın Aya Napa kasabasında bir otel odasında 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığına ilişkin polise ihbarda bulunmuştu. Bunun üzerine 12 İsrailli erkek gözaltına alınmış ancak İngiliz kadın 10 gün sonra şikayetini geri çekmişti. Tutukluların 12'si de serbest kalmış ve ülkelerine dönmüştü. Daha sonra genç kadın şikayetini baskı altında geri aldığını ve avukatına erişim sağlanamadığını söylemişti.





Editör: Ahmet Şen 

 
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Genç Kız ​Tecavüz İftirası Pahalıya Patladı
Genç Kız ​Tecavüz İftirası Pahalıya Patladı
Tatil yaptığı esnada 12 kendisine tecavüz ettiğini öne süren genç kız, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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