​15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı. Bıçaklama Sebebi Olaydan Daha Vahim

Samsun'da D.Ç. (15), babası E.Ç'yi (42) çıkan tartışmada bıçakla karın boşluğundan yaraladı.
Bıçaklama Sebebi: Yurda Verilmek İstenmesiSamsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy mahallesinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda; E.Ç, iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç'yi yeniden yurda yerleştirmek istedi. Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç, eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç'yi karın boşluğundan yaralayıp kaçtı.
Babası Şikayetçi Olmadı, Kız Evden KaçtıBıçaklanan babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı baba kızından şikayetçi olmadığını söyledi. Olayın ardından kaçan D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Editör: Ahmet Şen
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