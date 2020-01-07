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Bu haber 07 Ocak 2020 20:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya

Geçen sezon devre arasından sonraki ilk maçtan sonra (Fethiyespor maçından sonra) takımdan ayrılacağını açıklayan Sercan Kaya’nın blöfü tutmuş ve Şanlıurfaspor forması giymeye devam etmişti. Kaya, aynı oyunu bu sene de oynamak istedi ama Urfalı bu kez bu numarayı yemeyecek.

​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya

Geçen sezon devre arasından sonraki ilk maçtan sonra (Fethiyespor maçından sonra) takım ayrılacağını açıklayan Sercan Kaya'nın geçen seneki numarası tutmuş kulüpten parayı kapmıştı.

 

1 Yıl Sonra Aynı Numara!

Aradan bir yıl geçti. Devre arası Sercan Kaya’dan yine aynı minvalde bir açıklama geldi. Kaya, “Bakspor maçından sonra sözleşmemi fesih ediyorum.” açıklamasında bulundu.  Hatta haddini aşarak Urfasporlulara Allah’ınızdan bulun, hakkımı helal etmiyorum gibi söylemlerde bulunarak geçen seneki numarasının bu sende de tutacağını düşündü. 



İşte Sercan Kaya'nın o açıklaması;








 

Yaşı Geçmiş, İşi Bitmiş Futbolcuyu Kulüpten Kovun

Bu ne cüret, bu ne hadsizlik? "Geçici Kayyum (kavum) Heyeti” ne iş yapıyor? Sahte Efsane Nihat Çakır, Mahmut Mankal, Reşit Karakaş, Murat YANBAS, Hüseyin Leblebi! Kulübü böyle rencide eden, yaşı geçmiş, işi bitmiş futbolcuyu bugün hemen kulüpten kovun. Kimse Urfa’dan ve Urfaspor’dan büyük değildir. Eğer bu kulüp bu renkler bu forma yok olacaksa şerefiyle yok olsun. 










Editör: Ahmet Şen
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Spor
​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya
​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya
Geçen sezon devre arasından sonraki ilk maçtan sonra (Fethiyespor maçından sonra) takımdan ayrılacağını açıklayan Sercan Kaya’nın blöfü tutmuş ve Şanlıurfaspor forması giymeye devam etmişti. Kaya, aynı oyunu bu sene de oynamak istedi ama Urfalı bu kez bu numarayı yemeyecek.
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