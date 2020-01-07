​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya

1 Yıl Sonra Aynı Numara!

Yaşı Geçmiş, İşi Bitmiş Futbolcuyu Kulüpten Kovun

Geçen sezon devre arasından sonraki ilk maçtan sonra (Fethiyespor maçından sonra) takım ayrılacağını açıklayan Sercan Kaya'nın geçen seneki numarası tutmuş kulüpten parayı kapmıştı.Aradan bir yıl geçti. Devre arası Sercan Kaya’dan yine aynı minvalde bir açıklama geldi. Kaya, “Bakspor maçından sonra sözleşmemi fesih ediyorum.” açıklamasında bulundu. Hatta haddini aşarak Urfasporlulara Allah’ınızdan bulun, hakkımı helal etmiyorum gibi söylemlerde bulunarak geçen seneki numarasının bu sende de tutacağını düşündü.İşte Sercan Kaya'nın o açıklaması;Bu ne cüret, bu ne hadsizlik? "Geçici Kayyum (kavum) Heyeti” ne iş yapıyor? Sahte Efsane Nihat Çakır, Mahmut Mankal, Reşit Karakaş, Murat YANBAS, Hüseyin Leblebi! Kulübü böyle rencide eden, yaşı geçmiş, işi bitmiş futbolcuyu bugün hemen kulüpten kovun. Kimse Urfa’dan ve Urfaspor’dan büyük değildir. Eğer bu kulüp bu renkler bu forma yok olacaksa şerefiyle yok olsun.Editör: Ahmet Şen