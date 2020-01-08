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Bu haber 08 Ocak 2020 08:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü

​Dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu, hastane önünde akrabalarını yaralayan kişiye benzeten şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü

Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre T. M., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



 

KENDİSİNİ VE YAKINLARINI YARALAYAN KİŞİYE BENZETTİ

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen M. ile Randolp W. M. çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre T. M., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre T. M., ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın K.(22) tarafından bıçaklandı. Akın K.'nın, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre T. K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.




 

ŞÜPHELİ BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Akın K., kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Akın K.'nın 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü
İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü
​Dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu, hastane önünde akrabalarını yaralayan kişiye benzeten şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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İş Adamının 17 Yaşındaki Oğlu Yanlışlıkla Öldürüldü
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