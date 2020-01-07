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Bu haber 07 Ocak 2020 23:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Kömür Sobası Kullananlar Dikkat! Bomba Gibi Patladı

Bir evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası patladı. Alevleri diğer odalara sıçramadan söndüren itfaiye ekipleri faciayı önledi.

​Kömür Sobası Kullananlar Dikkat! Bomba Gibi Patladı

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Karacabey ilçesinde  bulunan Emirsultan Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında bulunan Ferhat K.'ya ait evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası bomba gibi patladı. 


 

Can Kaybı Olmaması Sevindirdi

Patlayan kömür sobası yangın çıkmasına sebep olurken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin haber verdiği itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, alevler diğer odalara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin erken müdahalesi ile yangının diğer odalara ve hemen bitişiğindeki binalara sıçramadan kontrol altına alınması bir faciayı önledi. Sobanın bulunduğu odadaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, can kaybının ve yaralanmanın olmaması tek teselli kaynağı oldu.
 



Editör: Ahmet Şen 
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