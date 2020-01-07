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Bu haber 07 Ocak 2020 18:40:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Evler Didik Didik Arandı: 15 gözaltı

Şanlıurfa Emniyeti gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerin evlerini didik didik aradı. Gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

​Şanlıurfa’da Evler Didik Didik Arandı: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. İl merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Şahısların evlerinde narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 9 adet extacy hap, 2 adet captagon hap, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve yarım gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





Editör: Ahmet Şen 
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