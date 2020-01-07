BELSAN'da Görevli Şoförler, Çalışma Saatleri ve Maaş Kesintilerinden Şikayetçi!

Giriş Çıkış Saatlerimiz Kayıt Altına Alınmıyor

BELSAN'ın Çalışma Sistemi Ezbere Sistem

Kağıt Üzerinde Maaş Ödenmiş Gösteriyor

Bizim Diğer İllerde Çalışan Arkadaşlardan Ne Farkımız Var?

Konu ile ilgili açıklama yapan BELSAN ait şoförleri şunları söylediler;“Belediye otobüs şoförleri, çalıştıkları olarak Büyükşehir BELSAN tarafından uygulanan çalışma sisteminin yanlış olduğunu, bu sorunları sık dile getirdiğimiz halde kimsenin sorunlarımızı çözemedi. Şoförlerin Çalışma süreleri çok uzun aşırı yorgunluktan dolayı çoğu zaman kaza yaptıklarımız, bundan dolayı hem kendimiz hem de vatandaşın canını tehlikeye atıyoruz İşe giriş çıkış saatlerimizin belli olmadığı için resmi olarak kayıt altına alınmamaktadır. Diğer tüm illerde uygulanan sistemin aynısının Şanlıurfa'ya uygulanmasını istiyoruzŞirketin çalışma sisteminin ezbere bir sistem. Biz daha önce resmi kayda göre bir gün 8 saat, diğer gün 10-11 saat arası çalışıyorduk. Bizim garaj girişimizde kart okutma cihazı diye bir şey yok. Yani işe giriş ve çıkış saatlerimiz konusunda herhangi bir resmi kaydımız yok. Sadece araçlarda kullandığımız şoför kartlarını okutuyoruz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de bizi haftada bir gün olmak üzere tam gün çalıştırma kararı aldılar. Yani sabah saat 05. 00`te geleceksin akşam saat 20.00 de gideceksin. Bir saat önceden işe çıkıyoruz işi bırakma sonrasında da bir saat geçiyor. Üstelik gün boyunca tek başına çalışıyoruz. Şoför bir defa o direksiyona oturduğu zaman ayık bir şekilde oturamıyoruz.Bir başka hususta asgari ücret zammının bize yansımamasıdır. Asgari ücret zammında da kurum yeni bir düzenlemeye gitti. Gecen ay şoförlerin maaşlarına bakıldığında eksik ödenme tespit edildi. Bunun için üst mercilere dilekçe yazıldı. Bir dahaki ay eksik yatırılanlar eklenecek denildi. Ama yine denilen lafta kaldı kâğıt üzerinde Ödenmiş görünüyor ama maalesef sözler yine de bildiğimiz gibi verilen sözler lafta kaldı..."Bizlerde diğer illerdeki insanlar gibi bir çalışma sisteminde çalışmak istiyoruz. Bizim bugün Antep, Maraş, Diyarbakır, Adıyaman gibi illerde çalışan arkadaşlardan ne farkımız var”Editör: Ahmet Şen