​Bakan Pakdemirli, Şanlıurfa DKKYB’nin Yaptığı Toplantıya Katıldı

Şanliurfa İli Damizlik Koyun Keçi Yetistiricileri Birliği tarafından 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli de katıldı.Şanlıurfa DKKYB tarafından yapılan açıklamada;“Merkez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Pakdemirli, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Sayın Selahattin Minsolmaz, AK Parti Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Aydın, Hayvancılık Genel Müdürü Sayın Zekeriyya Erdurmuş, TAGEM Genel Müdürü Sayın Özkan Kayacan ve Bakanlık bürokratlarıyla birlikte Birlik Başkanlarımızın katılımıyla 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısına katılım sağladık.” İfadelerine yer verildi.Editör: Ahmet Şen