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Bu haber 07 Ocak 2020 17:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Hatalı Ürün yapan Mobilya Devine 46 Milyon Dolar tazminat Cezası Verildi

Mobilya devi IKEA, üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

​Hatalı Ürün yapan Mobilya Devine 46 Milyon Dolar tazminat Cezası Verildi

İsveçli mobilya devi IKEA, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek. Jozef Dudek adlı çocuk, Mayıs 2017'de evinde oynarken devrilen Malm marka dolabın altında kalarak can vermişti. 32 kilo ağırlığındaki dolap bu olaydan bir yıl önce, üç çocuğun ölmesinden ardından geri çağrılmıştı.


 

DOLABIN TASARIMI HATALIYDI

Çocuğun ailesi Joleen ve Craig Dudek ise yazılı açıklamalarında oğullarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek "İki yaşındaki bir çocuğun 76 santimetre yükseklikteki bir dolabı devirebileceğini ve bunun altında kalarak can verebileceğini düşünemedik. Sonradan dolabın tasarımının hatalı olduğunu öğrendik. Yaşadıklarımızı anlatıyoruz çünkü başka ailelerin de başına aynı şeyin gelmesini istemiyoruz" dedi.



 

"UZLAŞMAYA VARMAKTAN MEMNUNUZ"

2 yaşındaki bebeğin ölümü ile sonuçlanan elim olayda 46 milyon dolar tazminat cezasına çarptırılan IKEA’nın sözcüsü aileyle varılan anlaşmayla ilgili olarak "Hiçbir anlaşma, bizi bu noktaya getiren trajik olayları değiştiremez. Ancak aile ve tüm taraflar adına böyle bir uzlaşmaya varmaktan memnunuz" dedi.


Bu cezanın ABD tarihinde, kusur sonucu çocuk ölümlerinde ödenen en büyük tazminat miktarı olduğu belirtiliyor.





Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
​Hatalı Ürün yapan Mobilya Devine 46 Milyon Dolar tazminat Cezası Verildi
​Hatalı Ürün yapan Mobilya Devine 46 Milyon Dolar tazminat Cezası Verildi
Mobilya devi IKEA, üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.
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