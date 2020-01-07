​Haşimiye Meydanını Havaya Uçuracaktı! O Teröristin Cezası Bugün Verildi

Şanlıurfa’da Bomba Patlatacaktı, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Yedi

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Şanlıurfa'nın Haşimiye Meydanı'na bombalı eylem yapmak için gelen Suriyeli Hasan el Aliou, polis ekiplerinin durumundan şüphelenip kendisini takip ettiklerini fark etmesi üzerine, elindeki poşeti atarak, olay yerinden kaçmaya çalışmış ve kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanmıştı. Polisin Aliou'nun attığı poşette yaptığı incelemede, çelik bilyelerle güçlendirilmiş plastik patlayıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyette sorgulanan Aliou'nun, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan hain terörist Hasan el Aliou hakkında karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti, Hasan el Aliou'ya 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'tan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 20 bin liralık adli para cezası verdi.Editör: Ahmet Şen