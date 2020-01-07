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Bu haber 07 Ocak 2020 15:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Define Aradılar! Evin Bodrumunda Mozaik ve Çok Sayıda Tünele Rastlandı

Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçıları, yeni yapılan bir evin bodrum katında define aradı. Evin altını kazdıkları tünellerle adeta köstebek yuvasına çeviren şahıslar, polis tarafından yakalandı.

​Şanlıurfa’da Define Aradılar! Evin Bodrumunda Mozaik ve Çok Sayıda Tünele Rastlandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyete Müdürlüğü ekipleri Eyyübiye ilçesindeki bir evin içerisinde define amaçlı kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. 






 

Evin Bodrumunda Çok Sayıda Tünele Rastlandı

Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı çıkaran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve baskın düzenledi. Baskında evin bodrum katında çok sayıda tünel olduğu gözlendi. Tünellerin içine giren polisler, oda şeklindeki bir mağarada yaklaşık 4 metrekare genişliğinde yere döşenmiş tarihi bir mozaik olduğunu belirledi. Mozaiğin birçok noktasında kazı yapılarak tahrip edildiğini fark eden polisler, etrafta yaptıkları aramada ise 2 adet kürek, 1 adet elektrikli kırıcı, 1 adet matkap ile 1 kazma ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.





 

Şanlıurfa'da 4. Yüzyıla Ait Mozaik Ele Geçirildi

İnşaat halindeki evin bodrum katında, tünel kanalıyla girilen bir mezar odasının tabanında 280x280 santimetre ebatında bulunan mozaikin 4. yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor. Mozaikte o dönemin aile bireylerinin giysileriyle tasvir edildiği belirlenerek Şanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca inceleme ve koruma altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.











Editör Ahmet Şen 
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