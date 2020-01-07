​Şanlıurfa’da Define Aradılar! Evin Bodrumunda Mozaik ve Çok Sayıda Tünele Rastlandı

Evin Bodrumunda Çok Sayıda Tünele Rastlandı

Şanlıurfa'da 4. Yüzyıla Ait Mozaik Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyete Müdürlüğü ekipleri Eyyübiye ilçesindeki bir evin içerisinde define amaçlı kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı çıkaran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve baskın düzenledi. Baskında evin bodrum katında çok sayıda tünel olduğu gözlendi. Tünellerin içine giren polisler, oda şeklindeki bir mağarada yaklaşık 4 metrekare genişliğinde yere döşenmiş tarihi bir mozaik olduğunu belirledi. Mozaiğin birçok noktasında kazı yapılarak tahrip edildiğini fark eden polisler, etrafta yaptıkları aramada ise 2 adet kürek, 1 adet elektrikli kırıcı, 1 adet matkap ile 1 kazma ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.İnşaat halindeki evin bodrum katında, tünel kanalıyla girilen bir mezar odasının tabanında 280x280 santimetre ebatında bulunan mozaikin 4. yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor. Mozaikte o dönemin aile bireylerinin giysileriyle tasvir edildiği belirlenerek Şanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca inceleme ve koruma altına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör Ahmet Şen