​Erdoğan, Ceylanpınar Halkına Soylu İle Selam Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ceylanpınar ilçe Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’yu özel davetlisi olarak Ankara’ya davet etmişti. O davet bugün gerçekleşti.
Soylu, Erdoğan’dan Ceylanpınar için Destek İstediAnkara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu Ceylanpınar ile ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgiler verdi. Soylu özellikle ilçede yapılması planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanından destek istemeyi ihmal etmedi.
Erdoğan Ceylanpınar’ın Projelerine Destek Sözü VerdiCeylanpınar’ın yeni Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yapılması planlanan projeler için istediği destek Erdoğan tarafından kabul görerek, gerekli talimatları verdi. Feyyaz Soylu’yu yeni görevi nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,Soylu’dan Ceylanpınar halkına selamlarını iletmesini istedi.
Editör: Ahmet Şen
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