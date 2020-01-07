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Bu haber 07 Ocak 2020 13:30:24 Tarihinde eklenmiştir.

20 MİT Personeli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

20 MİT Personeli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalanmıştır, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılmaktadır” denildi.
 



 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
20 MİT Personeli Gözaltına Alındı
20 MİT Personeli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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20 MİT Personeli Gözaltına Alındı
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