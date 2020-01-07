​Vali Erin Resulaynlılara Hitap Etti: Bölgeyi, Tüm Suriyelilerin Yaşamak İsteyeceği Hale Getireceğiz

Erin: Resulaynlı kardeşlerimiz umutsuz olmasınlar

Adalet Tesis Edilecek

Resulayn PTT Şubesi Açıldı

Okul açılışı öncesi Resulayn’da bulunan 7’nci Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Merkezi’ni ziyaret eden Vali Erin, onarım çalışmaları devam eden Resulayn Adliye binasında incelemelerde bulunduktan sonra Resulayn Hastanesini ziyaret etti. Burada tedavi gören Resulaynlılarla sohbet eden Vali Erin, yeni doğan bir çocuğa hediye taktı. Vali Erin, hastanedeki incelemelerinin ardından Nukra köyüne geçti.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, kamu kuruluşları, Mehmetçiklerimiz ve yerel halkın desteğiyle onarılan ve eğitim öğretimin hizmetine sunulan Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Erin, Resulayn’da mutlu bir gün yaşandığını belirterek, bu okullarda eğitim görecek çocukların kendi memleketlerini imar ve inşa edeceklerini söyledi. Resulayn’daki tüm okulların onarımını yaparak tüm çocukların okula başlamasını temin edeceklerini kaydeden Vali Erin, Nukra İlköğretim Okulunun onarılarak eğitim öğretimin hizmetine sunulmasında emekleri geçenlere teşekkür etti.Resulayn’da yaklaşık 15 yıldır yerel hizmetlerin verilmediğini tespit ettiklerini hatırlatan Vali Erin, terör örgütünün tahrip ettiği kamu binalarının, hastanelerin ve diğer tüm binaların onarılarak hizmete açacaklarını söyledi.Konuşmasında, Resulaynlılara hitap eden Vali Erin, “Resulaynlı kardeşlerimiz umutsuz olmasınlar. Geleceğe güvenle baksınlar. Çünkü, emin ve güvenli ellerdeler. Tarihten gelen misyonu ve birikimiyle Türkiye Cumhuriyeti, burada yaşayan insanların huzur ve güven içerisinde, şerefli bir şekilde yaşamalarına yönelik yapılması gereken ne varsa yapacağımızdan emin olun. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenin. Telabyad’la birlikte bu bölgeyi İnşallah tüm Suriyeli kardeşlerimizin yaşamak isteyeceği bir bölge haline getireceğiz” dedi.Konuşmaların ardından okulun açılışını gerçekleştiren Vali Erin ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiler. Vali Erin, kırtasiye ve beslenme paketleri hediye ettiği çocuklarla sohbet ederek, başarılar diledi.Yeniden okula başlamanın sevincini yaşayan öğrenciler, Türkiye’ye teşekkür etti.Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalan Resulayn’da adaletin yeniden tesisi için hazırlıkların devam ettiğini belirten Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, onarım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Resulayn Adliyesi’nde Suriyeli Hakim, Savcı ve Katiplerin görev yapacağını belirterek, huzur ve güvenin hakim olduğu yerde adaleti de tesis edeceklerini söyledi.Terör örgütü PKK/YPG’nin uzun yıllar süren işgali nedeniyle harap hale gelen Telabyad ve Resulayn’daki okul, hastane, kamu binaları ve ibadethaneler, bölgenin Türkiye’nin kontrolüne geçmesi üzerine onarılarak yerel halkın hizmetine sunulmaya devam ederken, Resulayn’da banka, posta ve kargo hizmeti verecek olan Mobil PTT Şubesi de düzenlenen törenle hizmete açıldı.