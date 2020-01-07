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Bu haber 07 Ocak 2020 09:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

ŞESOB Birlik’ten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürüne Ziyaret

ŞESOB Birlik Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u ziyaret etti.

ŞESOB Birlik’ten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürüne Ziyaret

ŞESOB Birlik Başkanı Mehmet Şefik Bakay, yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla Şanlıurfa İl emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u ziyaret etti. ŞESOB Birlik ziyaret sonrası yaptığı açıklamada;

“Birlik başkanımız Mehmet Şefik BAKAY Yönetim kurulu üyeleri, oda başkanlarıyla birlikte Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk DOĞUŞ'u Ziyaret etti. baskan bakay , ziyaretin sonunda Selçuk DOGUŞ'A yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek nezdinde tüm emniyet personeline çalışmalarında başarılar diledi. DOĞUŞ yönetim kuruluna ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, kent genelinde asayiş ve huzurun temini adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.” İfadelerine yer verdi.







Editör Ahmet Şen 
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ŞESOB Birlik’ten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürüne Ziyaret
ŞESOB Birlik’ten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürüne Ziyaret
ŞESOB Birlik Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u ziyaret etti.
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