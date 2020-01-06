Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Ocak 2020 22:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Üniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecek

Harran Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı (HARRANYÖS) düzenliyor.

​Üniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecek

Sınav puanlarına göre ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleştirmek için yurt içi ve dışı sınav merkezlerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılacak olan sınav, 8 Şubat 2020 Cumartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye’de bulunan çok sayıda üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanıyor.

Yurt içinde İstanbul, Ankara, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, yurt dışında ise Suriye'nin Cerablus, El-Bab, Resülayn, Telabyad kentleri ile Somali, Azerbaycan, Almanya, Suudi Arabistan ve İran’da yapılması öngörülen HARRANYÖS-2020, Türkiye'de 70 üniversite tarafından kabul ediliyor. Sınav hakkında detaylı bilgiye http://uok.harran.edu.tr/ adresinden ulaşılabilinir.

Her geçen gün Harran Üniversitesi’ne olan ilginin arttığını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Yabancı uyruklu öğrenci sınavımızın sorularının hazırlanmasından sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları üniversitemizin akademisyenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğümüz disiplinli çalışmaları ile ulusal ve uluslararası güvenirlilik açısından kendisini kabul ettirmiştir. Geçen yıl düzenlediğimiz sınavımıza giren adaylar bizden aldıkları sınav sonuçları ile 65 üniversiteye başvuru yapabildiler. Geçerliliğini ve güvenilirliğini ispatlayan HARRANYÖS sınavımızın sonucuna göre bu senede adaylar 70 Türk üniversitesi arasından tercih yapabilecekler” diye konuştu. 



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Üniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecek
​Üniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecek
Harran Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı (HARRANYÖS) düzenliyor.
​Bozova’da 2020 hizmet planlama toplantısı gerçekleştirildi
​Bozova’da 2020 hizmet planlama toplantısı gerçekleştirildi
Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde başlatılan 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantılarının dördüncüsü Bozova ilçesinde gerçekleştirildi.
​Başkan Yıldız’ın Vatandaşlarla Keyifli Yolculuğu Takdir Topladı
​Başkan Yıldız’ın Vatandaşlarla Keyifli Yolculuğu Takdir Topladı
Şanlıurfa Ak Parti İl Başkan Bahattin Yıldız, şehiriçi halk otobüslerinde vatandaşlarla yolculuk etti. Yıldız'ın vatandaşlar ile keyifli yolculuğu Urfalılar tarafından "Sıcak ve samimi görüntüler" şeklinde yorumlandı.
​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi
​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyas Soylu, belediye başkanlığı görevini devralmasının ardından kolları sıvayarak sahaya indi.
Akçakale’de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot Ve Mont Yardımı
Akçakale’de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot Ve Mont Yardımı
Tüm sivil Havacılar Derneği ve NUN okulları tarafından Akçakale belediyesine gönderilen 400 kişilik kışlık bot ve mont’lar Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya tarafından öğrencilere dağıtıldı.
​Haliliye’ye Sevgi Caddesi
​Haliliye’ye Sevgi Caddesi
Haliliye Belediyesi, yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Bahçelievler Mahallesindeki ışıklandırma uygulaması ile sunduğu görsel şölen yoğun ilgi topladı. Başkan Canpolat, “Haliliye’nin çehresini değiştireceğiz demiştik, ‘sevgi’ caddeleri ile bu değişimi sürdürüyoruz” dedi.
​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler
​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler
Başkan Özyavuz kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaşlardan tam not alıyor. Bükdere Mahallesi sakinleri, uzun bir süre sonra mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a teşekkür edip, kurban kestiler.
​Şanlıurfa’nın Kırsalında Ayağı Kırılan Sıpanın Yardımına Koştular
​Şanlıurfa’nın Kırsalında Ayağı Kırılan Sıpanın Yardımına Koştular
Şanlıurfa’da ayağı kırılmış halde bulunan sıpa Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği’nin desteği ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Merkezinde tedavi edildi.
​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan
​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni doğan bebeklere 'Hoş geldin bebek' seti hediye etti.
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde aşırı yağışlardan sonra göle dönen sokaklar vatandaşlar mağdur olmadan eski haline getirildi. Vatandaşlar, mahallelerinin göle dönmesi dolayısıyla evlerinden çıkmazken, imdatlarına koşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’a teşekkürlerini iletti.
​Şanlıurfa OBM’de Veda Yemeği Düzenlendi
​Şanlıurfa OBM’de Veda Yemeği Düzenlendi
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadil Topdag, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı olarak atandı. Topdağ’a OBMEde veda yemeği düzenlendi.
​Başkan Bakay; Vali Erin'in gitmesini istemiyoruz
​Başkan Bakay; Vali Erin'in gitmesini istemiyoruz
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Şanlıurfa'da kalması gerektiğine vurgu yaptı.
​Üniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecek
​Üniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecek
​Mehmet Akif İnan Mezarı Başında Anıldı
​Mehmet Akif İnan Mezarı Başında Anıldı
​Şanlıurfa’da Bir Terörist Teslim Oldu
​Şanlıurfa’da Bir Terörist Teslim Oldu
​Bozova’da 2020 hizmet planlama toplantısı gerçekleştirildi
​Bozova’da 2020 hizmet planlama toplantısı gerçekleştirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:49
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿