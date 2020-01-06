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Bu haber 06 Ocak 2020 20:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bir Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde PKK/YPG terör örgütü içerisinde sözde sorumlu düzeyindeki bir terörist, silahıyla birlikte teslim oldu.

​Şanlıurfa’da Bir Terörist Teslim Oldu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde PKK/YPG terör örgütü içerisinde sözde sorumlu düzeyde olan K.B. isimli terörist, silah ve telsiziyle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.


 

Pişman Olduğu İçin Örgütten Kaçtı

Teröristin ifadesinde, yaklaşık 6 yıl önce Batman’dan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine kaçırıldığını belirttiği öğrenildi. Suriye’ye götürülen teröristin burada terör örgütünden eğitim aldıktan sonra örgütün sözde sorumlusu olarak görev aldığı belirlendi. Pişman olduğu için örgütten kaçtığını söyleyen terörist, jandarma karakoluna götürüldü.
 
 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen  
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