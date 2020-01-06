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Bu haber 06 Ocak 2020 19:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Bozova’da 2020 hizmet planlama toplantısı gerçekleştirildi

Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde başlatılan 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantılarının dördüncüsü Bozova ilçesinde gerçekleştirildi.

​Bozova’da 2020 hizmet planlama toplantısı gerçekleştirildi

Şanlıurfa’yı tüm ilçeleri ile aynı kalkındırmak hedefi ile başlatılan koordinasyon toplantılarında ilçede yapılan ve yapılacak olan projeler masaya yatırılıyor.

Beyazgül’ün başkanlık yaptığı toplantıya, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Bozova Belediyesi üst yönetimi ile birim amirleri katıldı.
 
 
 

Bozova için ne gerekiyor ise yapılacak

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Öncelikle buradaki çalışmaların hayırlara vesile getirmesini diliyorum. Büyükşehir Belediyesinin işleyişi ile ilgili uzun bir çalışma geçirdik. Kurumsallaşma adına çok şeyi yapmamız gerektiğini gördük, sistem oturmadan bir yola çıkarsanız o tam anlamıyla düzgün bir şekilde gerçekleşmez. Her bir kurumun kapasitesi ne kadar neler yapılabilir sorusunu sorduk ve bu işler ile ilgili olarak çok uzun çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Bu hafta içerisinde tüm ilçelerimizde başlattığımız koordinasyon toplantılarını tamamlamış olacağız. Bu toplantılarda gittiğimiz ilçeleri tamamıyla masaya yatıracağız, daha önceden Pazartesi ve Salı günleri Büyükşehir Belediyemizde ilçe koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyorduk. Bu toplantıda ise Büyükşehir ve İlçe Belediye Bürokratları bir araya gelerek yapılması gereken koordinasyonu sağlayarak projelerin daha hızlı çıkmasını sağlayacağız. Bu çalışmaları toplayarak ilçe kitapçığı yapacağız ve ilerleyen zamanlarda ne kadar yol kat ettiğimizi göreceğiz. Artık ilçe Belediye Başkanlarımız Şanlıurfa’ya geldiği zaman daha yeni projeler için gelecek aslında tüm işleyiş içeriden önceden belirlenmiş çalışmalar üzerinden gidecek bu bizlere hem koordinasyonu hem de planlı bir şekilde çalışmanın yolunu sağlayacak. Elde edilen tüm çalışmalarımız tamamlandığı zaman yeni toplantılar gerçekleştirerek yeni yol haritası çizeceğiz. Bozova ilçemizin çok fazla hizmete ihtiyacı olduğunu biliyoruz başkanımız Suphi bey çok büyük gayret içerisindeler” diye konuştu.
Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel bey ve Ekibine teşekkür ediyoruz. Bu toplantıda Bozova’mızın sorunlarını masaya yatırarak yeni bir yol haritası çıkartacağız” dedi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından Bozova’da saha incelemelerinde bulunan Beyazgül, Bozovalı vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.
 
 
 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen
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