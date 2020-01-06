​Başkan Yıldız’ın Vatandaşlarla Keyifli Yolculuğu Takdir Topladı

Başkan Dediğin Böyle Olur

Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, şehiriçi halk otobüslerinde vatandaşlarla yolculuk etti. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yıldız’a tepkiler oldukça samimiydi.Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm üretme konusunda adım atacağı sözünü veren Yıldız’ın samimi görüntülerini izleyen Urfalı vatandaşlar; “Başkan dediğin böyle olur. Halkla iç içe olmak onların sorunlarını dinlemek güzel bir davranış.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen