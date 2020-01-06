Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu! 6 Tırdan Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 tırda yapılan aramada 2.483 adet kaça sigara ele geçirdi. Şanlıurfa Jandarma İl Komutanlığı yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;





“Şanlıurfa İl J.K.lığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 02 Ocak 2020 tarihinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, Akçakale İlçesi mülki sınırları içerisinde, (6) adet tır’da yapılan aramada; araçların değişik yerlerine yapılmış zula bölmelerinde toplam (2.483) paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Söz konusu olay ile ilgili, toplam (5) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli soruşturma devam etmektedir.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumluluklarının gereği olarak, her türlü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almakta, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Editör: Ahmet Şen