​Tuğba Özay’ın Büyük İkramiye Zekası

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay, yılbaşında 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kendine çıkması halinde herkese 1'er milyondağıtacağını ifade etti. Özay'ın matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu.Özay, şunları söyledi:"Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese 1’er milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.”Yarışmanın jürileri Özay'ı "Kişi başı 1 lira düşüyor" sözleriyle uyarınca matematik hesabının yanlış olduğunu anlayan Özay "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" dedi.İşte o video;Editör: Ahmet Şen