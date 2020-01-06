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Bu haber 06 Ocak 2020 18:00:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Tuğba Özay’ın Büyük İkramiye Zekası

Tuğba Özay'ın matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu. Özay, yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 80 milyon TL'yi Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşa eşit bir şekilde dağıtması durumunda, kişi başı 1 milyon TL düşeceğini savundu.

​Tuğba Özay’ın Büyük İkramiye Zekası

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay, yılbaşında 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kendine çıkması halinde herkese 1'er milyondağıtacağını ifade etti. Özay'ın matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu.



Özay, şunları söyledi:
"Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese 1’er milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.”

Yarışmanın jürileri Özay'ı "Kişi başı 1 lira düşüyor" sözleriyle uyarınca matematik hesabının yanlış olduğunu anlayan Özay "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" dedi.


İşte o video;
Editör: Ahmet Şen

 
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​Tuğba Özay’ın Büyük İkramiye Zekası
​Tuğba Özay’ın Büyük İkramiye Zekası
Tuğba Özay'ın matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu. Özay, yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 80 milyon TL'yi Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşa eşit bir şekilde dağıtması durumunda, kişi başı 1 milyon TL düşeceğini savundu.
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