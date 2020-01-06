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Bu haber 06 Ocak 2020 14:07:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Akıllı Ol Selami, Basından Bulursun Belani

Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Selami Yıldız, Şanlıurfa basınını eleştirdi. Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı kaldıran Yıldız’ın sözlerinin arkasından durmaması eleştirildi.

​Akıllı Ol Selami, Basından Bulursun Belani

Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Bakanlıkta görev alan, daha sonra Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Selami Yıldız, Şanlıurfa basını ile ilgili söylediği sözler tepkiye neden oldu. 



 

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız, İsim Vermeden Basını Eleştirdi

Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eleştiride şu ifadelere yer verdi;
“Sosyal medyayı, gazeteciliği, STK’yı menfaat devşirme, baskı kurma, iftira atma, algı oluşturma, şantaj amaçlı kullanan, kendilerini bir şey sanan, milletin istihakına göz diken, dürüstlüten dem vuran, doymayan haramiler! Ayarınız er geç ortaya çıkacak ve hesabınız ağır olacaktır.”






 

Yıldız, Geri Vites Attı

Bu paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra geri vites atarak kaldıran Yıldız’ın isim vermeden yaptığı bu açıklama Şanlıurfa’nın tüm basın çalışanlarının töhmet altında kalmasına neden oldu. Haysiyetsiz olarak değerlendirdiği basın mensuplarının kimler olduğunu açıklamayan Yıldız’a soruyoruz;


1)Kimdir bu haysiyetsizler, neden açıklamıyorsunuz? 
2)Böyle üstü kapalı konuşmanızın nedeni bir açığınız olduğundan mıdır? 
3)Madem basın mensuplarıyla sorunlarınız var neden savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz?



 

Beyazgül Bu İşe Ne Diyecek?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter yardımcılığı görevinde olan Selami Yıldız’ın attığı onca iftiradan sonra geri vites atıp yazdıklarını silmesi akıllarda soru işareti bırakırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün konu hakkında ne söyleyeceği ve nasıl bir adım atacağı merak konusu haline geldi.




Editör: Ahmet Şen 
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Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Selami Yıldız, Şanlıurfa basınını eleştirdi. Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı kaldıran Yıldız’ın sözlerinin arkasından durmaması eleştirildi.
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