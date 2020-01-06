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Bu haber 06 Ocak 2020 12:48:24 Tarihinde eklenmiştir.

​İntihar Eden Sibel Ünli İçin Telefonunu Satsaydı Dedi İşten Kovuldu

Yaşamını sonlandıran üniversite öğrencisi Sibel Ünli için 'telefonunu satıp karnını doyursaydı' diyen Umurcan Görür sosyal medyanın tepkisi sonucu başlamadığı işinden kovuldu.

​İntihar Eden Sibel Ünli İçin Telefonunu Satsaydı Dedi İşten Kovuldu

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya sahilinde bulunmuştu.

Genç üniversite öğrencisinin, maddi zorluklar çektiği ve görüntüsünden dolayı insanların dalga konusu haline geldiği sebepleriyle intihar ettiği konuşulurken, bu sebeplerden dolayı yaşamına son vermesi Türkiye’yi derin üzüntü içerine soktu. Ünli’nin intihar etmesine üzülenlerin yanında tepki gösterenler de oldukça fazlaydı. 






 

Şirket Kültürümüz ile Uyuşmuyor

Bir sosyal medya kullanıcısı Umurcan Görür’ün: 'telefonunu satıp karnını doyursaydı' şeklinde yaptığı yorumdan sonra tepkilerin odağı haline geldi ve henüz başlamadığı işinden kovuldu. İş veren resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda "Şirket kültürümüze uyuşmayan tarzda hareket eden bu şahıs ile ilişkimiz başlamadan bitmiştir" diyerek şu açıklamalarda bulundu;







 

Fikirlerimden Geri Adım Atmam 

Yaptığı yorumdan sonra henüz başlamadığı işindne kovulan Umurcan Görür isimli sosyal medya kullanıcısı; “Ayın 13’ünde işe başlayacaktım. Daha işime başlamadan kovulduğumu öğrendim. Normalde de uç noktalarda tweetler atan biriyim. Sanki yemek yemedi ve açlıktan öldü izlenimi veren kız için açlıktan ölmediğini ve kendini öldürdüğünü, aç kalmaması için birçok yolun olduğunu söyledim. Sırf bu açıklamalarım yüzünden daha başlamadığım işimden atıldı. Ben fikirlerimden dolayı geri adım atmıyorum” açıklamasında bulundu.












Editör: Ahmet Şen 
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​İntihar Eden Sibel Ünli İçin Telefonunu Satsaydı Dedi İşten Kovuldu
​İntihar Eden Sibel Ünli İçin Telefonunu Satsaydı Dedi İşten Kovuldu
Yaşamını sonlandıran üniversite öğrencisi Sibel Ünli için 'telefonunu satıp karnını doyursaydı' diyen Umurcan Görür sosyal medyanın tepkisi sonucu başlamadığı işinden kovuldu.
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