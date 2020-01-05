​Genç Üniversite Öğrencisi İntihar Etti! 1 Lira ile Karnımı Nasıl Doyururum

Ailesi Kayıp Haberi Verdi

Ekipler Sahilde Çanta Buldu

Maddi Sıkıntılar Çekiyordu

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli intihar etti.Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde bulundu. Üniversite öğrencisi son paylaşımlarında, “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadelerine yer verdi.Dün öğle saatlerinde Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti.Denizde arama yapan polis ekipleri Ünli'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenaze olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Genç üniversite öğrencisinin maddi sıkıntılar çektiği sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımlardan anlaşıldı. İşte o paylaşımlar;Editör: Ahmet Şen