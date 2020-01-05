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Bu haber 05 Ocak 2020 22:26:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Genç Üniversite Öğrencisi İntihar Etti! 1 Lira ile Karnımı Nasıl Doyururum

Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yaparak intihar etti

​Genç Üniversite Öğrencisi İntihar Etti! 1 Lira ile Karnımı Nasıl Doyururum

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli intihar etti. 


 

Ailesi Kayıp Haberi Verdi

Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde bulundu. Üniversite öğrencisi son paylaşımlarında, “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadelerine yer verdi.






 

Ekipler Sahilde Çanta Buldu

Dün öğle saatlerinde Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti.

 

Maddi Sıkıntılar Çekiyordu

Denizde arama yapan polis ekipleri Ünli'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenaze olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Genç üniversite öğrencisinin maddi sıkıntılar çektiği sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımlardan anlaşıldı. İşte o paylaşımlar;







Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
​Genç Üniversite Öğrencisi İntihar Etti! 1 Lira ile Karnımı Nasıl Doyururum
​Genç Üniversite Öğrencisi İntihar Etti! 1 Lira ile Karnımı Nasıl Doyururum
Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yaparak intihar etti
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