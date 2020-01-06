Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Ocak 2020 11:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki Öğrenciler Kış Ayında Yüzme Öğrenecekler

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik yüzme kursları başlatılacak.

​Şanlıurfa’daki Öğrenciler Kış Ayında Yüzme Öğrenecekler

Çocukların sportif gelişimi için küçük yaşta yüzme eğitiminin önemli olması nedeniyle başlatılan çalışmalar ile hem çocukların eğlenmesi hem de fiziki olarak güçlenmesi hedefleniyor. İlkokul çocuklarına yönelik başlatılacak ‘Yüzme Bilmeyen Kimse Kalmasın’ projesi kapsamında öğrencilerin tamamına yüzme dersi verileceği belirtildi. Seçilen okullarda öğrenciler bir ay boyunca 8 seanslık eğitim alacak.

 

Kapalı Yüzme Havuzunda Ders Alacaklar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kapalı yüzme havuzlarında başlayan eğitimlerde gençliği yetiştirdiklerini belirten Şanlıurfa Yüzme İl Temsilcisi Mustafa Abak, “Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitiminin ortak uyguladığı proje kapsamında 3’üncü sınıf öğrencileri erkek ve kız olarak iki gruba bölünerek 3 ay boyunca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda uzman yüzme antrenörleri eşliğinde temel yüzme dersleri verilecek” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Akıllı Ol Selami, Basından Bulursun Belani
​Akıllı Ol Selami, Basından Bulursun Belani
Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Selami Yıldız, Şanlıurfa basınını eleştirdi. Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı kaldıran Yıldız’ın sözlerinin arkasından durmaması eleştirildi.
​Şanlıurfa’da Ehliyet Sınavında Akıl Almaz Kopya Yöntemi
​Şanlıurfa’da Ehliyet Sınavında Akıl Almaz Kopya Yöntemi
Şanlıurfa’da düzenlenen ehliyet sınavında akıl almaz bir yöntemle kopya çekmeye çalışan şahıs, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.
​Şanlıurfa’daki Öğrenciler Kış Ayında Yüzme Öğrenecekler
​Şanlıurfa’daki Öğrenciler Kış Ayında Yüzme Öğrenecekler
Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik yüzme kursları başlatılacak.
​Şanlıurfa’da Ölenlerin Sayısı 4’e Yükseldi
​Şanlıurfa’da Ölenlerin Sayısı 4’e Yükseldi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
​Şanlıurfa’da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 Yaralı
​Şanlıurfa’da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 Yaralı
Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa'da Telefon Kavgası: 2 gözaltı
​Şanlıurfa'da Telefon Kavgası: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da iki grup arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Domuz Gribi Yok ZATÜRRE Var! 1 Ölü
​Şanlıurfa’da Domuz Gribi Yok ZATÜRRE Var! 1 Ölü
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliğinden edinilen bilgilerde; Şanlıurfa’da Zatürre hastalığının bu sıralar çok görüldüğü ve bir vatandaşın da bu hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi.
Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak
Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak
Şanlıurfa’da Suriyelilerin sağlıksız koşullarda deve kesmesinden sonra gündeme 5 yıldır atıl durumda olan Belediye mezbahası geldi. Şanlıurfa’da kesimlerin %90’ının kaçan olduğu göz önüne alınarak 5 yıldır kullanılmayan mezbahanenin çürümeye yüz tuttuğu ve ne zaman faaliyete geçeceğini merak konusu haline geldi.
​Şanlıurfa’da Yoğun Sis! Emniyetten Tedbir Uyarısı Geldi
​Şanlıurfa’da Yoğun Sis! Emniyetten Tedbir Uyarısı Geldi
Şanlıurfa’da yoğun sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor.
​Şanlıurfa’da Hasta Yakını Doktoru Darp Etti
​Şanlıurfa’da Hasta Yakını Doktoru Darp Etti
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimi Uz. Dr. İhsan Yıldırım, hastan yakını tarafından darp edildi.
​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız
​Başkan Peltek: Şanlıurfa Pamuğunu Markalaştıracağız
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından İstanbul’da düzenlenen, Türkiye’de yüksek kaliteli pamuk üretimini nasıl gerçekleştirebiliriz? Sorusuna yanıt arananTarladan Markaya Pamuk Çalıştayı’na katılan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, çalıştayın sonucunu değerlendirerek,ŞUTSO olarak pamuğun markalaşması için her türlü çalışmada aktif rol alacaklarını kaydetti.
​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam
​Urfa Çalışma Grubu Şanluurfa'da Turizm Sektörü Önerileri Sundu: En Az 500 Kişiye İstihdam
Urfa Çalışma Grubu, ilimizdeki turizm ve konaklama sorunu için, ilk aşamada yıllarca yatırım programına alındığı halde tamamlanmayan otel projelerinin bir an önce değerlendirilip, kazanılması gerektiğini, yarım kalan bu yatırımların Urfa’nın kalbine saplanmış birer hançer gibi durmakta olduğunu vurguladı.
​Akıllı Ol Selami, Basından Bulursun Belani
​Akıllı Ol Selami, Basından Bulursun Belani
​İntihar Eden Sibel Ünli İçin Telefonunu Satsaydı Dedi İşten Kovuldu
​İntihar Eden Sibel Ünli İçin Telefonunu Satsaydı Dedi İşten Kovuldu
​Şanlıurfa’da Ehliyet Sınavında Akıl Almaz Kopya Yöntemi
​Şanlıurfa’da Ehliyet Sınavında Akıl Almaz Kopya Yöntemi
​Şanlıurfa’daki Öğrenciler Kış Ayında Yüzme Öğrenecekler
​Şanlıurfa’daki Öğrenciler Kış Ayında Yüzme Öğrenecekler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:49
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿