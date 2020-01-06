​Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 9 Ağır Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'ye akraba ziyaretine giden İbrahim Tufan yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüs, Salihli-Alaşehir karayolu Örnekköy mevkiinde sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan Gamze Çiftçi (35) ve Muzaffer Kurt (55) hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alaşehir ve Salihli'de bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.Editör: Ahmet Şen