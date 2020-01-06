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Bu haber 06 Ocak 2020 09:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 9 Ağır Yaralı

Sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu. 2 kişinin öldüğü kazada, 9 kişi de ağır yaralandı.

​Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 9 Ağır Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'ye akraba ziyaretine giden İbrahim Tufan yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüs, Salihli-Alaşehir karayolu Örnekköy mevkiinde sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan Gamze Çiftçi (35) ve Muzaffer Kurt (55) hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alaşehir ve Salihli'de bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.






Editör: Ahmet Şen 
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​Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 9 Ağır Yaralı
​Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 9 Ağır Yaralı
Sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu. 2 kişinin öldüğü kazada, 9 kişi de ağır yaralandı.
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