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Bu haber 06 Ocak 2020 08:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​TOGG'dan Bulmacalı Paylaşım! Kelimeleri Bulanlar Araba Kazanıyor

Yerli otomobilin tanıtılmasından sonra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. TOGG'un yaptığı paylaşım sosyal medyada çok kısa sürede gündem oldu.

​TOGG'dan Bulmacalı Paylaşım! Kelimeleri Bulanlar Araba Kazanıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede binlerce insan tarafından sosyal medyada konuşulmaya başlandı. 




TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
" Türkiyenin Otomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz. Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye! Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."









 

TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİLİN MARKALAŞMA SÜRECİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

TOGG dün sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.








Editör: Ahmet Şen 
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Teknoloji
​TOGG'dan Bulmacalı Paylaşım! Kelimeleri Bulanlar Araba Kazanıyor
​TOGG'dan Bulmacalı Paylaşım! Kelimeleri Bulanlar Araba Kazanıyor
Yerli otomobilin tanıtılmasından sonra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. TOGG'un yaptığı paylaşım sosyal medyada çok kısa sürede gündem oldu.
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