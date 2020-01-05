Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ocak 2020 18:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu

Sosyal medya hesabından 18 maddelik veda mesajı bıraktıktan 1 gün sonra kimyasal madde ile yaşamına son verdi.

​Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Kepez ilçesindeki futbol saha komiseri olan Muzaffer P., ailevi ve maddi sorunlar nedeniyle bunalıma girdi.

 Muzaffer P., sosyal medya hesabından dostlarına, mesai arkadaşlarına, spor camiasına, eski eşini de içine alan 18 maddelik veda mesajı yayınladı. Bu mesajın ardından yakınları Muzaffer P.'nin yaşadığı Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki evine geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İtfaiyenin yardımıyla kapısı açılan daireye gelen koku üzerine sağlık ve AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek girdi. Polis kimyasal madde şüphesi nedeniyle sokağa şerit çekerek, giriş çıkışı yasakladı.

Özel kıyafet ve maskeli şekilde evde inceleme yapan ekipler Muzaffer P.'nin yanında fare zehri ilacı poşeti buldu. Muzaffer P., sosyal medya hesabında ayrıca yaptığı paylaşımda eşinin kendisini dolandırdığını, ölümünden de sorumlu olduğunu ileri sürdü. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Muzaffer P.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.







 

"Eşine mesaj"

Sosyal medya hesabından "Bir karşılıksız kara sevda ve aşk uğruna canını, malını, evini, işini, eşini, sağlığını, arabasını tüm dost ve arkadaşlarını kaybeden kimsesizin kimsesizi olan: Muzaffer P." yazan Muzaffer P., daha sonra yazdığı mesajın ardından eşine hitaben şu ifadelere yer verdi:

"Kendisinden Allah kul ve ahirette olmak üzere hakkımı helal etmiyorum. Ölümünden birinci derece mesul ve sorumlu eşimdir."



Editör: Ahmet Şen 

Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu
​Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu
Sosyal medya hesabından 18 maddelik veda mesajı bıraktıktan 1 gün sonra kimyasal madde ile yaşamına son verdi.
Tam 20 Milyon Lira! Büyükbaş Hayvancılıkta Büyük Vurgun
Tam 20 Milyon Lira! Büyükbaş Hayvancılıkta Büyük Vurgun
Büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay akıllara Çiftlik Bank vurgununu getirdi.
​Otel Odasında Şok Ölüm! İntihar Mı Cinayet Mi?
​Otel Odasında Şok Ölüm! İntihar Mı Cinayet Mi?
Otel odasında kadın ve erkeğin ölü bulunmasıyla ilgili olarak ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kadın ile adamın silahla öldüğü belirlendi.
​Randevusuz Muayene Olmak İsteyen Hasta Doktorun Burnunu Kırdı! Tutuklandı!
​Randevusuz Muayene Olmak İsteyen Hasta Doktorun Burnunu Kırdı! Tutuklandı!
Randevusuz muayene olmak isteyen bir hasta doktordan red cevabı alınca burnunu kırdı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
​Eski Kocasının Sevgilisini Öldürmüştü! Sıra Sana Da Gelecek Dedi
​Eski Kocasının Sevgilisini Öldürmüştü! Sıra Sana Da Gelecek Dedi
Boşandığı kocasının birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren cinayet zanlısının, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Aynur Süngülü de son yolculuğuna uğurlandı.
​Meydanda İngiliz Turiste Meydan Dayağı
​Meydanda İngiliz Turiste Meydan Dayağı
Taşkınlık çıkarıp bir motosikletli kuryeye saldıran İngiliz uyruklu turiste vatandaşlar sert tepki gösterdi. Polisin olay yerine gelmesiyle ortalık sakinleşirken, turist gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
​Cani Koca Misafirin Yanında Oturmadı Diye Eşini Kaynar Su İle Haşlandı
​Cani Koca Misafirin Yanında Oturmadı Diye Eşini Kaynar Su İle Haşlandı
17 yıllık eşi tarafından sürekli şiddet gören ve son olarak kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri haşlanan Gülten A. (41) yaşadıklarına dayanamayıp annesinin evine sığınıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.
​Tesadüfen Geçtikleri Yol Sonları Oldu! Arabaya Silahlı Saldırı Düzenlenirken Kurşunların Hedefi Oldular
​Tesadüfen Geçtikleri Yol Sonları Oldu! Arabaya Silahlı Saldırı Düzenlenirken Kurşunların Hedefi Oldular
Bir araca yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen iki kişinin tesadüfen olay yerinden geçtiği ve hayatlarını kaybettiği öğrenildi.
​Cinayet İtirafı Geldi! Öldürdükten Sonra Parçalara Ayırdı
​Cinayet İtirafı Geldi! Öldürdükten Sonra Parçalara Ayırdı
Boşanma aşamasında olduğu bankacı eşi Cemile Ertürkoğlu'nu (34) vahşice öldüren Mustafa Ertürkoğlu (36) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın eşini öldürdükten sonra parçalara ayırdığı ve eziyet çektirerek öldürme şeklinde nitelikli hali bulunmadığı açıklandı.
Öğretmen Arkadaşları Şikayet Etti! Doğum Gününde Birbirlerine Sarılan Öğretmenlere Ceza Kesildi
Öğretmen Arkadaşları Şikayet Etti! Doğum Gününde Birbirlerine Sarılan Öğretmenlere Ceza Kesildi
Bir lisede doğum günü için birbirine sarılarak tebrik eden 2 öğretmen, meslektaşları tarafından şikayet edildi. Valilik soruşturama izni verdi, Kaymakamlık suç duyurusunda bulundu, Milli Eğitim Müdürlüğü ise “uygunsuz” diyerek, sürgün ve aylıktan kesme cezası verdi.
FETÖ'cü Harun Çelik MİT Operasyonuyla Türkiye' ye Getirildi. Arkadaşları: Bayılma numarası yap! TIKLA İZLE
FETÖ'cü Harun Çelik MİT Operasyonuyla Türkiye' ye Getirildi. Arkadaşları: Bayılma numarası yap! TIKLA İZLE
FETÖ firarisi Harun Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı operasyonla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi. Çelik’in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak "Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap" diye bağırdıkları duyuldu.
​Türk Polisi ve FBI’dan Ortak Operasyon
​Türk Polisi ve FBI’dan Ortak Operasyon
Amerikan Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) Eylül ayında İtalya, Fransa, İngiltere, Nijerya, Gana ve Malezya’nın da aralarında olduğu 10 ülkede yürütülen uluslararası dolandırıcılık şebekesi operasyonunun Türkiye ayağında Nijerya ve Türk asıllı 22 şüpheli tutuklandı.
​Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu
​Sosyal medya hesabından duyurdu, 1 gün sonra ölü bulundu
​İki İlçede Kuyu Açılarak Petrol Aranacak!
​İki İlçede Kuyu Açılarak Petrol Aranacak!
Tam 20 Milyon Lira! Büyükbaş Hayvancılıkta Büyük Vurgun
Tam 20 Milyon Lira! Büyükbaş Hayvancılıkta Büyük Vurgun
​Şanlıurfa’da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 Yaralı
​Şanlıurfa’da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿