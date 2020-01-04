​Şanlıurfa’da Domuz Gribi Yok ZATÜRRE Var! 1 Ölü

Domuz Gribi Yok Ama Zatürre Var

Başhekim Uyardı: Virüs Yok Zatürre Var

Bugün bazı basın yayın organları aracılığıyla Şanlıurfa’da domuz gribi alarmı olduğu söylendi. Urfa.com ekibi olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Güzelçiçekile yaptığımız görüşmelerde Şanlıurfa’da domuz gribi alarmının olmadığı bilgisini edindik.Üniversite başhekimi ile yaptığımız görüşmede hastanede grip ve soğuk algınlığı şikayetiyle başvuran onlarca hastanın olduğu bilgisi edinildi. Soğuk algınlığı ve grip şikâyetiyle hastaneye başvuran hastalara yapılan tedavi sonrasında Zatürre geçirdikleri, bu teşhisin konulduğu bir vatandaşın ise hayatını kaybettiği açıklandı.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Güzelçiçek, Urfa.com’a yaptığı açıklamada; “ Hastanemize hava şartlarından dolayı soğuk algınlığı şikayetiyle gelen hastalar üzerinde yapılan tetkikler sonucunda zatürre oldukları öğrenildi ve bir vatandaşımız zatürreden hayatını kaybetti. Şanlıurfa basınında yer alan ‘Şanlıurfa’da Domuz Gribi Alarmı’ ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor. Domuz gribi virüsü yok. Vatandaşlarımız müsterih olsun.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen