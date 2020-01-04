Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Ocak 2020 21:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Gaziantep'te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil, 1 daire çıktı.

​Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.'nin üzerine servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinası, 1 otomobil, 1 daire olduğunu belirttiler.
Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.'yı gören zabıta ekipleri ise "Allah'tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil,1 daire var. Neden dileniyorsun" dedi. Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.'nın Nurdağı'nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.
 
 


 
Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
​Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
Gaziantep'te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil, 1 daire çıktı.
​Kaza Yapan Otomobil Bina Boşluğunda Asılı Kaldı
​Kaza Yapan Otomobil Bina Boşluğunda Asılı Kaldı
Kaldırımı aşarak telefon hattı panosuna çarpan otomobil, bir binanın bahçesine uçtu. Binanın giriş katındaki bir dairenin penceresine çarptıktan sonra boşlukta asılı kalan otomobilin sürücü yaralandı.
​2020 Hac Fiyatları Belli Oldu? Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek
​2020 Hac Fiyatları Belli Oldu? Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara giderek dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının merakla beklediği kura tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın hac kurası 9 Ocak 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık yapılacak. Diyanet, aynı zamanda 2020 Hac fiyatları hakkında da açıklamada bulundu
​Suriyeli Şahıs Kahraman Şehidimizin Anıtı ile Dalga Geçti
​Suriyeli Şahıs Kahraman Şehidimizin Anıtı ile Dalga Geçti
Suriyeli bir sığınmacının Ömer Halisdemir anıtına yaptı. Saygısızlığın videosu sosyal medya üzerinde kısa sürede yayıldı ve büyük tepkilere neden oldu.
​Trans kadın Belediyede şoför olarak işe alındı
​Trans kadın Belediyede şoför olarak işe alındı
Türkiye’de bir ilke imza atan belediye, trans kadın Niler Albayrak’ı şoför olarak işe aldı.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasama, Yürütme Ve Yargı Organlarının Temsilcileriyle Buluştu
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasama, Yürütme Ve Yargı Organlarının Temsilcileriyle Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.
​Yargıtay’dan Belediyelere Kötü Haber
​Yargıtay’dan Belediyelere Kötü Haber
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, büyükşehir belediyeleri bünyesinde hizmet veren Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yargı harçlarından muaf olmadığına hükmetti.
​Hakimi Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti
​Hakimi Cumhurbaşkanı'na Şikayet Etti
Geçtiğimiz aylarda bir annenin terlikle oğlunun dişlerini kırması sonucu açılan davada, anneye 225 gün adli para cezası verilirken, suçun mahkeme tarafından onaylanmasına rağmen velayetin hala annede olduğunu ifade eden baba, çocuklarının durumu için endişe duyuyor.
​Utanç Verici Afiş: Sadece Erkeklere Yöneliktir
​Utanç Verici Afiş: Sadece Erkeklere Yöneliktir
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle yürütülen bir 'bilim' projesinin tanıtımında 'Erkek öğrencilere yöneliktir' ibaresinin yer alması tepkilere neden oldu.
​2020’de Zam Yok! Ucuz Ekmek Davasını Kazanıldı
​2020’de Zam Yok! Ucuz Ekmek Davasını Kazanıldı
1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa ekmek satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan Ragıp Şahin, istinaf mahkemesinden zaferle döndü. Ragıp Şahin, hukuki sürecin tamamlanmasın ardından 2020 yılı tarifesini açıkladı. 2019 yılında 85 kuruştan sattığı ekmeğin fiyatında zam yapmayacağını aktaran Şahin, “85 kuruştan satmaya devam edeceğim. Daha düşük alabilirsek daha düşüğe satarız. Çünkü vatandaş ucuz ekmek istiyor” dedi.
​Bakan Soylu İmzayı Attı! 81 İle Gönderdi
​Bakan Soylu İmzayı Attı! 81 İle Gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 2020 yılının ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın imzası ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımladı.
​Ehliyet Almaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı
​Ehliyet Almaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı
Emine Yılmaz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce İstanbul’da evli olduğunu öğrendi. Daha önce bir evlilik yapıp boşanmış olan Emine Yılmaz, nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce evli göründüğünü öğrenince şoke olduğunu ifade ederek suç duyurunda bulunduğunu söyledi.
​Son Dakika! Irak Hizbullahı ABD Üstlerini Vuracak
​Son Dakika! Irak Hizbullahı ABD Üstlerini Vuracak
​Şanlıurfa’da Domuz Gribi Yok ZATÜRRE Var! 1 Ölü
​Şanlıurfa’da Domuz Gribi Yok ZATÜRRE Var! 1 Ölü
​Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
​Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi
​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:34
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿