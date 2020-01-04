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Bu haber 04 Ocak 2020 20:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyas Soylu, belediye başkanlığı görevini devralmasının ardından kolları sıvayarak sahaya indi.

​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi

İlçe genelinde bulunan parklarda incelemelerde bulunan Başkan Soylu, sosyal alanların halka daha iyi hizmet edebilmesi amacıyla parklardaki eksikliklerin giderilmesi için yetkili personele talimat verdi. Parklar ve yeşil alanların Ceylanpınar'ın sosyal hayatına canlılık kattığını belirten Başkan Soylu, vatandaşların huzurlu, güven içerisinde hoş vakit geçirebilmeleri amacıyla parkların tepeden tırnağa yenileneceğini söyledi.

Kolları sıvayarak sahaya indiğini belirten Başkan Soylu, "Belediye meclis üyelerimizle birlikte parklarımızı gezdik. Parklarımızdaki eksiklikleri tespit ettik. Tespit ettiğimiz eksiklikleri en kısa sürede gidecek ve halkımızın parklardan en iyi şekilde istifade etmesini sağlayacağız." diye konuştu.





Editör: Ahmet Şen 
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