Akçakale’de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot Ve Mont Yardımı

Tüm sivil Havacılar Derneği ve NUN okulları tarafından Sosyal sorumluluk projesi ile okullardaki yardıma muhtaç öğrencilere ulaşarak eksikliklerini gidermek için bir kampanya başlatmıştı. Başlatılan kampanyada Akçakale belediyesini dahil eden paydaşlar İstanbul’da toplanan mont ve botlar Akçakale belediye başkanlığına teslim edildi.





Bu proje kapsamında, kış şartlarında dahi bot ve mont olmaksızın okula gelip giden öğrencilere ulaştırmak için “Bir Mont, Bir Bot” kampanyası çerçevesinde başlatılan projeyle ilçemizdeki 400 dar gelirli öğrenciye teslim edildi.

Akçakale belediyesi kültür merkezinde düzenlenen törene Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Handan Karataş, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

















SİZİN İÇİN YÜREĞİ YANAN ÇOCUKLAR VAR İSTANBUL’DA

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya; Danışmanı Handan Karataş yaptığı konuşmada.“Sizi hiç tanımayan, sizi hiç bilmeyen, sizi hiç görmemiş ama sizin için yüreği yanan çocuklar var İstanbul’da bunları bilin. Sizi tanımadan sizin isimleriniz verildi ellerine o çocukların O çocuklar birebir kendileri gidip kendileri mağazalardan alışveriş yaptılar. Yani bu poşetlerdeki hiçbir ayakkabı hiçbir mont diğerinin eşi değil hepsi birbirinden çok farklı bu çok anlamlı ve çok güzel bir çalışma.”Şeklinde konuştu.

















BAŞARININ YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTAMAZ

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise,“Derneğimiz başta olmak üzere ’NUN okulları bunlara önce hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza ve özellikle hanım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onların gayreti çok büyük, onlar çok bir gayret gösterdiler. Ben her zaman Allah’a ve onlara güveniyorum. Onlar bu destan yazdılar tabi bu yardımlar gönül alma bu çocukların gönlünü alma ama çocuklardan da istediğimiz bir şey var, başarı her zaman diyorum başarının yerini hiçbir şey tutamaz. 200 kişilik dershane açtık kaymakamlığımız bu çocuklarımızın kitaplarını karşıladı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ki gelecek sene inşallah Tıbbiye’ye mühendislik fakültelerine çok iyi yerlere yerleşmiş çocukları görelim. Bu yardımların devamı da gelecek kaynak ve imkânlardan dolayı korkum yok. Çocuklar size bu imkânları sağlayacağız ama sizden bir söz istiyorum başarılı olacağız. Bu yardımların gönderilmesinde emeği geçen tüm sivil havacılar derneği ve NUN okullarına teşekkür ediyorum.”Dedi.



















Editör: Ahmet Şen