Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Ocak 2020 19:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale’de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot Ve Mont Yardımı

Tüm sivil Havacılar Derneği ve NUN okulları tarafından Akçakale belediyesine gönderilen 400 kişilik kışlık bot ve mont’lar Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Akçakale’de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot Ve Mont Yardımı

Tüm sivil Havacılar Derneği ve NUN okulları tarafından Sosyal sorumluluk projesi ile okullardaki yardıma muhtaç öğrencilere ulaşarak eksikliklerini gidermek için bir kampanya başlatmıştı. Başlatılan kampanyada Akçakale belediyesini dahil eden paydaşlar İstanbul’da toplanan mont ve botlar Akçakale belediye başkanlığına teslim edildi.


Bu proje kapsamında, kış şartlarında dahi bot ve mont olmaksızın okula gelip giden öğrencilere ulaştırmak için “Bir Mont, Bir Bot” kampanyası çerçevesinde başlatılan projeyle ilçemizdeki 400 dar gelirli öğrenciye teslim edildi.
Akçakale belediyesi kültür merkezinde düzenlenen törene Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Handan Karataş, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.







 

SİZİN İÇİN YÜREĞİ YANAN ÇOCUKLAR VAR İSTANBUL’DA

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya; Danışmanı Handan Karataş yaptığı konuşmada.“Sizi hiç tanımayan, sizi hiç bilmeyen, sizi hiç görmemiş ama sizin için yüreği yanan çocuklar var İstanbul’da bunları bilin. Sizi tanımadan sizin isimleriniz verildi ellerine o çocukların O çocuklar birebir kendileri gidip kendileri mağazalardan alışveriş yaptılar. Yani bu poşetlerdeki hiçbir ayakkabı hiçbir mont diğerinin eşi değil hepsi birbirinden çok farklı bu çok anlamlı ve çok güzel bir çalışma.”Şeklinde konuştu.







 

BAŞARININ YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTAMAZ

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise,“Derneğimiz başta olmak üzere ’NUN okulları bunlara önce hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza ve özellikle hanım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onların gayreti çok büyük, onlar çok bir gayret gösterdiler. Ben her zaman Allah’a ve onlara güveniyorum. Onlar bu destan yazdılar tabi bu yardımlar gönül alma bu çocukların gönlünü alma ama çocuklardan da istediğimiz bir şey var, başarı her zaman diyorum başarının yerini hiçbir şey tutamaz. 200 kişilik dershane açtık kaymakamlığımız bu çocuklarımızın kitaplarını karşıladı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ki gelecek sene inşallah Tıbbiye’ye mühendislik fakültelerine çok iyi yerlere yerleşmiş çocukları görelim. Bu yardımların devamı da gelecek kaynak ve imkânlardan dolayı korkum yok. Çocuklar size bu imkânları sağlayacağız ama sizden bir söz istiyorum başarılı olacağız. Bu yardımların gönderilmesinde emeği geçen tüm sivil havacılar derneği ve NUN okullarına teşekkür ediyorum.”Dedi.









Editör: Ahmet Şen 

 

Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi
​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyas Soylu, belediye başkanlığı görevini devralmasının ardından kolları sıvayarak sahaya indi.
Akçakale’de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot Ve Mont Yardımı
Akçakale’de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot Ve Mont Yardımı
Tüm sivil Havacılar Derneği ve NUN okulları tarafından Akçakale belediyesine gönderilen 400 kişilik kışlık bot ve mont’lar Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya tarafından öğrencilere dağıtıldı.
​Haliliye’ye Sevgi Caddesi
​Haliliye’ye Sevgi Caddesi
Haliliye Belediyesi, yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Bahçelievler Mahallesindeki ışıklandırma uygulaması ile sunduğu görsel şölen yoğun ilgi topladı. Başkan Canpolat, “Haliliye’nin çehresini değiştireceğiz demiştik, ‘sevgi’ caddeleri ile bu değişimi sürdürüyoruz” dedi.
​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler
​Vatandaşlardan Başkan Özyavuz’a Kurban kesitler
Başkan Özyavuz kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaşlardan tam not alıyor. Bükdere Mahallesi sakinleri, uzun bir süre sonra mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a teşekkür edip, kurban kestiler.
​Şanlıurfa’nın Kırsalında Ayağı Kırılan Sıpanın Yardımına Koştular
​Şanlıurfa’nın Kırsalında Ayağı Kırılan Sıpanın Yardımına Koştular
Şanlıurfa’da ayağı kırılmış halde bulunan sıpa Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği’nin desteği ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Merkezinde tedavi edildi.
​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan
​Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediye Başkan Yalçınkaya’dan
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni doğan bebeklere 'Hoş geldin bebek' seti hediye etti.
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Başkan Bayık, Ekipleri harekete Geçirdi! Vatandaş Rahat Nefes Aldı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde aşırı yağışlardan sonra göle dönen sokaklar vatandaşlar mağdur olmadan eski haline getirildi. Vatandaşlar, mahallelerinin göle dönmesi dolayısıyla evlerinden çıkmazken, imdatlarına koşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’a teşekkürlerini iletti.
​Şanlıurfa OBM’de Veda Yemeği Düzenlendi
​Şanlıurfa OBM’de Veda Yemeği Düzenlendi
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadil Topdag, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı olarak atandı. Topdağ’a OBMEde veda yemeği düzenlendi.
​Başkan Bakay; Vali Erin'in gitmesini istemiyoruz
​Başkan Bakay; Vali Erin'in gitmesini istemiyoruz
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Şanlıurfa'da kalması gerektiğine vurgu yaptı.
​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!
​Siverek Yollarına Gülpınar Damgası!
AB Uyum Komisyonu Başkanı M. Kasım Gülpınar'ın girişimleri sonrasında harekete geçen Şanlıurfa BŞ Belediyesi Siverek kırsalında büyük çapta bir yol yapım, onarım çalışmalarına başladı.
​Urfa Önemli Bir Değerini Kaydetti
​Urfa Önemli Bir Değerini Kaydetti
Urfa’nın sevilen sayılan abisi, Urfa’nın sorunlarıNI cesur ve yüreklice sosyal medyada ve farklı platformlarda dile getiren Ömer Behram hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi
​Şanlıurfa’da Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi
AGD& MGV ilçe temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Mekke’nin fethi programı Eyübiye’nin çamlık düğün salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
​Son Dakika! Irak Hizbullahı ABD Üstlerini Vuracak
​Son Dakika! Irak Hizbullahı ABD Üstlerini Vuracak
​Şanlıurfa’da Domuz Gribi Yok ZATÜRRE Var! 1 Ölü
​Şanlıurfa’da Domuz Gribi Yok ZATÜRRE Var! 1 Ölü
​Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
​Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi
​Yeni Başkan Soylu, Sahaya İndi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:32
Öğle
12:34
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:48
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿