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Bu haber 04 Ocak 2020 18:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’ye Sevgi Caddesi

Haliliye Belediyesi, yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Bahçelievler Mahallesindeki ışıklandırma uygulaması ile sunduğu görsel şölen yoğun ilgi topladı. Başkan Canpolat, “Haliliye’nin çehresini değiştireceğiz demiştik, ‘sevgi’ caddeleri ile bu değişimi sürdürüyoruz” dedi.

​Haliliye’ye Sevgi Caddesi

Haliliye Belediyesi kentte bir ilke daha imza attı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Türkiye’de metropol şehirlerin sokaklarını süsleyen ışıklandırma uygulaması Haliliye ilçesinde de vatandaşların hizmetini sunuldu.
Akşam saatleri ile birlikte sokakta oluşan görsel şölen görenleri hayran bırakırken, vatandaşlar bu güzel manzarada fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmiyor. Bahçelievler Şair Şevket Mahallesinde hizmete sunulan ışıklandırma sistemi Haliliye Belediyesi tarafından ilçenin uygun olan birçok sokağına uygulanmaya devam edeceği bildirildi.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül görsel şölen ile vatandaşların ilgi odağı haline gelen Bahçelievler’deki Şair Şevket Mahallesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlar bir araya geldi.




 

CANPOLAT: SAYILARINI ARTIRACAĞIZ


Burada açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, uygulama ile ilgili bilgiler paylaşarak şunları kaydetti:
Biz Haliliye ilçemiz ile ilgili olan tüm projelerimizi başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere koordinasyon toplantılarında arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Özelde de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tecrübelerini bizimle paylaşıyor. Bu bağlamada bu cadde ile ilgili düşüncelerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımıza aktardık. Onlarda uygun gördüler. Hatta Bahçelievler’in genelinde varsa diğer caddelerde de bu uygulamayı gerek Haliliye Belediyesi gerek Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa icra edebileceğimizi söylediler.

Bizler de ilk olarak Bahçelievler ikinci sokaktan uygulamaya başladık. Vatandaşların ilgisini gördük. Esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlar kadar esnafımızda memnun. Haliliye’nin çehresini değiştireceğiz demiştik, ‘sevgi’ caddeleri ile bu değişimi sürdürüyoruz. Hizmete sunduğumuz ışıklandırma uygulaması ‘sevgi caddeleri’ diye ifade ediliyor. Bizlerde bu uygulamanın olduğu cadde ve sokaklarımızın sayısını artıracağız inşallah.”




 

BEYAZGÜL: BU BİR BAŞLANGIÇ


İncelemeler sonrası konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, “Gerçekten güzellikler içinde bir cadde inşallah diğer caddelerimiz için de bir başlangıç olacak bu. Caddeyi gezdiğimizde vatandaşlarımızın bir düşüncesini alalım dedik. Vatandaşlar çok memnun. Vatandaşlar caddenin farklı bir versiyona dönüştüğünü, ‘başka illerde vardı artık bizim ilimizde de var’ söylemlerini kullanıp teşekkürlerini ifade ettiler. Urfa’mıza ne kadar hizmet edersek o kadar mutlu oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun da, yapılan çalışmalardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerimi ifade etti.

Bahçelievler ikinci sokakta startı verilen ışıklandırma uygulaması ile ilgili vatandaşlar ise çalışmanın çok yerinde olduğunu bu tip uygulamaların büyükşehirlerde gördüklerini ancak bunun artık Urfa’da olması memnuniyet verici bir durum olduğunu belirterek sunulan bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

İncelemelerin ardından Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bölgeden ayrıldı.
   

Editör: Ahmet Şen 
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