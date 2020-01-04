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Bu haber 04 Ocak 2020 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeli Şahıs Kahraman Şehidimizin Anıtı ile Dalga Geçti

Suriyeli bir sığınmacının Ömer Halisdemir anıtına yaptı. Saygısızlığın videosu sosyal medya üzerinde kısa sürede yayıldı ve büyük tepkilere neden oldu.

​Suriyeli Şahıs Kahraman Şehidimizin Anıtı ile Dalga Geçti

Suriyeli bir şahıs 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir 'in anıtı önünde saygısızca davranışlar sergiledi. Bu saygısızca davranışlar Suriyelinin başka bir arkadaşı tarafıdan cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Kayıt sırasında Suriyeli şahsın Şehidimiz Ömer Halis Demir’in Anıtına bakarak; “Sen burada soğukta bekle, biz gezmeye gidiyoruz.” Dediği öğrenildi.



Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videodan sonra görüntülerde yer alan Suriyeli şahıs yine aynı yere giderek Şehidimiz Ömer Halis Demir’in elini öpüp selam verdiği görüldü. Şehit Ömer Halisdemir'in elini öpen Suriyeli, sonrasında anıt arkasında bulunan Türk bayrağını da öptü.



Videosunda özür dileyen Suriyeli, sosyal medyada olay oldu.






Editör: Ahmet Şen 





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​Suriyeli Şahıs Kahraman Şehidimizin Anıtı ile Dalga Geçti
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