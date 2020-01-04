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Bu haber 04 Ocak 2020 16:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​2020 Hac Fiyatları Belli Oldu? Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara giderek dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının merakla beklediği kura tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın hac kurası 9 Ocak 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık yapılacak. Diyanet, aynı zamanda 2020 Hac fiyatları hakkında da açıklamada bulundu

​2020 Hac Fiyatları Belli Oldu? Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek

Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.



 

2020 yılında hac ve umre fiyatları ne kadar?

Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Şahin, "Bu sene en ucuz programın 26 bin lira olacağını düşünüyoruz" dedi.


Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı (HURSAD) Diyaeddin Şahin, Türkiye’de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirtti. Bu rakamın 175 bine yakınını bu sene hacca gitmek için başvuranlar oluşturuyor.




 

Hac fiyatları ne kadar oldu?

Geçen yıl en ucuz hac programının 15 bin 480 bin Suudi Arabistan riyali olduğunu anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu 24 bin 500 lira civarında bir bedeldi. Geçen yıldan bu yıla artan maliyetler oldu. Ek vergiler oldu. Bu ek maliyetler ile hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sene en ucuz programın 26 bin lira olacağını düşünüyoruz. 16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabistan riyali arasında bir fiyatın olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıldan bu zamana kadar gelen ek vergi ve zamlar fiyatı zorunlu olarak bu noktaya getirmektedir."




 

"Bin 50 dolardan aşağı olan umre programlarından uzak durulması lazım"

Umrenin serbest rekabet ortamında acentelerin veya Diyanet İşleri Başkanlığının kendi verecekleri hizmetlere, kullandıkları hava yolu şirketlerine, kullandıkları otele, sahada verdikleri hizmete göre tamamen serbest fiyatlandırmaya tabi olan bir organizasyon olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

“Umrede bizim zaman zaman yaptığımız uyarılar var. Çok ucuz fiyatlara olan umre paketlerini almamalarını, bu konuda dikkatli olmaları gerektiğine dair defalarca uyardık. Şöyle, bu işin belli bir maliyeti var. Bu maliyetin altında satışlar elbette hizmetten çalma anlamına gelen olumsuz sonuçlar doğuracak ve yolcuları mağdur edecektir. Yani, bin 50 dolardan aşağı olan umre programlarından uzak durulması lazım. Bu rakam 900 dolar şeklindeydi. Fakat sürekli artan maiyetler var. Suudi Arabistan tarafından konan ek vergiler var.”





Editör: Ahmet Şen 
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​2020 Hac Fiyatları Belli Oldu? Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara giderek dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının merakla beklediği kura tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın hac kurası 9 Ocak 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık yapılacak. Diyanet, aynı zamanda 2020 Hac fiyatları hakkında da açıklamada bulundu
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