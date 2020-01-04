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Bu haber 04 Ocak 2020 15:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak

Şanlıurfa’da Suriyelilerin sağlıksız koşullarda deve kesmesinden sonra gündeme 5 yıldır atıl durumda olan Belediye mezbahası geldi. Şanlıurfa’da kesimlerin %90’ının kaçan olduğu göz önüne alınarak 5 yıldır kullanılmayan mezbahanenin çürümeye yüz tuttuğu ve ne zaman faaliyete geçeceğini merak konusu haline geldi.

Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak

Şanlıurfa’da dün gündemi meşgul eden sokak ortasında deve kesme haberinden sonra akıllara belediyenin mezbahanesi geldi. 



 

Belediyenin Mezbahanesi Kullanılmıyor

Şanlıurfa’da yemek kültürünün fazlaca olması ve bu yemeklerden en çok bilinen kebap için bile günde yüzlerce büyük-küçükbaş hayvan kesiminin yapılıyor. Kesimlerin sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığı merak konusu haline gelirken belediyenin yıllardır atıl durumda olan mezbahanesinin kullanılmaması tepkileri de beraberinde getirdi.

 

Belediye Mezbahanesi 5 Yıldır Çürüyor

Şanlıurfa’da büyük-küçükbaş hayvanların kesiminin %90lık oranı kaçak şekilde yapılıyor. Vatandaşlar, Şanlıurfa’da veteriner kontrolünde günde 165 hayvan kesimi yapıldığını belirterek geri kalan kesimlerin ise sağlıksız koşullarda yapıldığını belirtti. Hayvan pazarı civarının açık hava mezbahanesi haline getirildiğini belirten vatandaşlar, belediyenin 5 yıl önce yaptığı ve kullanılmayan mezbahanenin çürümeye yüz tuttuğunu belirterek yetkililerden konu ile ilgili bir adım atmasını talep etti.




Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak
Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak
Şanlıurfa’da Suriyelilerin sağlıksız koşullarda deve kesmesinden sonra gündeme 5 yıldır atıl durumda olan Belediye mezbahası geldi. Şanlıurfa’da kesimlerin %90’ının kaçan olduğu göz önüne alınarak 5 yıldır kullanılmayan mezbahanenin çürümeye yüz tuttuğu ve ne zaman faaliyete geçeceğini merak konusu haline geldi.
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Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak
Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak
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