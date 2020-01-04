Şanlıurfa’da Kesilen Etlerin %90’ı Kaçak

Belediyenin Mezbahanesi Kullanılmıyor

Belediye Mezbahanesi 5 Yıldır Çürüyor

Şanlıurfa’da dün gündemi meşgul eden sokak ortasında deve kesme haberinden sonra akıllara belediyenin mezbahanesi geldi.Şanlıurfa’da yemek kültürünün fazlaca olması ve bu yemeklerden en çok bilinen kebap için bile günde yüzlerce büyük-küçükbaş hayvan kesiminin yapılıyor. Kesimlerin sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığı merak konusu haline gelirken belediyenin yıllardır atıl durumda olan mezbahanesinin kullanılmaması tepkileri de beraberinde getirdi.Şanlıurfa’da büyük-küçükbaş hayvanların kesiminin %90lık oranı kaçak şekilde yapılıyor. Vatandaşlar, Şanlıurfa’da veteriner kontrolünde günde 165 hayvan kesimi yapıldığını belirterek geri kalan kesimlerin ise sağlıksız koşullarda yapıldığını belirtti. Hayvan pazarı civarının açık hava mezbahanesi haline getirildiğini belirten vatandaşlar, belediyenin 5 yıl önce yaptığı ve kullanılmayan mezbahanenin çürümeye yüz tuttuğunu belirterek yetkililerden konu ile ilgili bir adım atmasını talep etti.Editör: Ahmet Şen